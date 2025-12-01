HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Rechazan propuesta de Jerí Ramón por ingreso directo a San Marcos por CEPRE: “Perjudica a los postulantes de examen ordinario”

La FUSM rechaza la modificación del estatuto de la universidad que incrementa el número de vacantes para su centro preuniversitario. La medida se da en medio del recorte de Presupuesto 2026 presentado por el gobierno de José Jerí.

FUSM rechaza incremento de vacantes de ingreso directo a San Marcos, porque resta oportunidad a otros jóvenes.
FUSM rechaza incremento de vacantes de ingreso directo a San Marcos, porque resta oportunidad a otros jóvenes. | Composición LR

El último 27 de noviembre, la Asamblea Universitaria de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), liderada por la rectora Jerí Ramón, aprobó incrementar el número de vacantes para estudiantes que se encuentren inscritos en el Centro Preuniversitario (CEPRE- UNMSM) con la finalidad de ampliar el alcance de ingresantes.

La medida anunciada por la titular de la Decana de América fue rechazada por la Federación Universitaria de San Marcos (FUSM), porque la decisión privilegiaba el ingreso de jóvenes por medio de un pago previo y excluye a quiénes no tendrían la capacidad económica de inscribirse en la academia.

Ante ello, en entrevista con La República, el Secretario de Bienestar de la FUSM, indicó que la ampliación de ingresos CEPRE "va en contra del objetivo de una universidad pública, que es dar acceso a la educación a los sectores populares". En tanto, señaló que no sería la primera vez que la directiva propone este recurso y que, "el factor económico es la motivación principal de las autoridades".

En la misma línea, el exministro de Educación, Idel Vexler, mencionó que agregar más vacantes al centro preuniversitario o cualquier otra academia del sistema público "no tiene sentido". "Si hay alumnos que se han preparado en el centro preuniversitario, que lo demuestren en el examen de ingreso. No debe haber preferencias", mencionó el especialista.

Buscan obtener financiamiento por recorte de presupuesto 2026

Durante la última semana, la educación superior en el Perú se ha visto afectada por las diferentes medidas que viene ejecutando el gobierno de José Jerí con respecto a la Ley de Presupuesto 2026. El informe presentado y aprobado por el Congreso de la República redujo en S/288 millones los recursos ordinarios asignados al sector universitario.

Según el vocero de la FUSM, las autoridades de la UNMSM buscan ocultar el recorte de fondos con la ampliación de vacantes. "(La gestión de Jerí Ramón) lo ha anunciado como un gran logro que va a permitir el acceso y mejorar la formación profesional", agregó.

Otorgar vacantes directas genera desigualdad

Idel Vexler sostuvo que Jerí Ramón debe "reflexionar y evaluar" sobre su decisión, ya que la medida no genera igualdad de oportunidades a todos los postulantes. "El derecho a ingresar a la universidad de San Marcos debe ser única y exclusivamente por la calidad del puntaje requerido que se exige para los estudiantes que postulan. Provengan de donde provengan", puntualizó.

Además, el extitular del Minedu sostuvo que no sería justo otorgar vacantes directas, ya que va en contra de la promoción de igualdad y oportunidades para todos los jóvenes. "Si aumenta el número de vacantes, yo la felicito, pero eso debe beneficiar a todos los postulantes".

Exigen ampliación de vacantes en examen de admisión ordinario

El representante de la FUSM rechaza y exige la modificación de las autoridades con respecto al incremento de vacantes bajo esta modalidad. "La Federación Universitaria brinda absoluto rechazo a esta modificación, en articulación con otros gremios, como los centros federados y estudiantiles."

"Vamos a solicitar una reconsideración a dicha asamblea; es decir, de repente se pueda nuevamente sesionar y elevar una moción para rechazar dicha modificación, porque la única forma de anular ello es convocando a una asamblea universitaria", exhortó.

