Alumnos gozarán de cuatro días de descanso por feriados largo y fin de semana en diciembre | La República

Un nuevo feriado largo se acerca este fin de año. En el mes de diciembre, los peruanos podrán gozar un descanso prolongado de cuatro días tras semanas de arduo trabajo. Esta medida también contempla la suspensión de clases de instituciones privadas y públicas a nivel nacional. Todo esto en el marco del calendario indicado por el Ministerio de Educación (Minedu).

¿A qué se debe este descanso? La medida contempla el fin de semana previo y los feriados de inicio de semana (lunes y martes), ambos declarados por el Gobierno peruano. Recordemos que el mes de diciembre tiene, entre feriados y días no laborables, seis días de descanso en total.

¿Qué días de descanso hay al inicio de diciembre?

Los alumnos y sus maestros podrán disfrutar de un descanso prolongado que irá desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre de 2025. Este periodo libre se genera porque el Ministerio de Educación considera feriados nacionales tanto el lunes 8, dedicado a la Inmaculada Concepción, como el martes 9, fecha en la que se recuerda la Batalla de Ayacucho.

El cuarto tramo del calendario escolar 2025 abarca nueve semanas de actividades, y dentro de este bloque se encuentra el que será el último descanso largo del año para los estudiantes. Según lo dispuesto por el Ministerio de Educación, las instituciones públicas del país finalizarán sus actividades académicas el 19 de diciembre, justo antes de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. De esta manera, el feriado mencionado se convierte en la última oportunidad del año para que los alumnos disfruten de un periodo prolongado de pausa.

Calendario Cívico Escolar de Minedu para 2025:

noviembre y diciembre

A continuación se detalla el calendario cívico escolar para los últimos meses del año:

Noviembre

1 de noviembre: Semana Nacional Forestal

4 de noviembre: Rebelión de Túpac Amaru II

Segunda semana de noviembre: Semana de la Vida Animal

10 de noviembre: Semana de la Biblioteca Escolar

20 de noviembre: Día de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y Semana del Niño

27 de noviembre: Batalla de Tarapacá

27 de noviembre: Andrés Avelino Cáceres

Diciembre

1 de diciembre: Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

9 de diciembre: aniversario de la Batalla de Ayacucho.

10 de diciembre: Declaración Universal de los Derechos Humanos.

14 de diciembre: Día del Cooperativismo Peruano.

25 de diciembre: Navidad.

