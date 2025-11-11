HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión
'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     'El Monstruo' intenta rearmar red criminal desde prisión     
Sociedad

Más de 10 alumnos de colegio en Ventanilla logran ingresar a San Marcos: dos alcanzaron los primeros lugares

Doce estudiantes del colegio Isaac Newton en Ventanilla lograron ingresar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) tras superar el examen de admisión 2026-I.

Estudiantes de Ventanilla destacan en examen de admisión de la UNMSM
Estudiantes de Ventanilla destacan en examen de admisión de la UNMSM | Foto: difusión

Un hecho extraordinario se registró en Ventanilla: doce destacados estudiantes del colegio Isaac Newton lograron superar el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el proceso 2026-I. Tras una intensa preparación, los alumnos, que cursan entre tercero y quinto de secundaria, compitieron con más de 29.000 postulantes para obtener una vacante en la universidad más antigua de América.

La institución educativa, fundada en 1992 según registros de la UGEL Ventanilla, imparte los niveles de inicial, primaria y secundaria. A lo largo de los años, ha consolidado un modelo de enseñanza basado en competencias, que combina el uso de herramientas tecnológicas con la formación en valores. Este enfoque busca preparar a los estudiantes no solo para superar con éxito los exámenes de admisión, sino también para desarrollar liderazgo, criterio y responsabilidad en su vida académica y profesional.

TE RECOMENDAMOS

MINERÍA ILEGAL, PARTIDOS POLÍTICOS Y SODALICIO | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

lr.pe

Doce escolares de Ventanilla ingresan a diferentes carreras de San Marcos

En total, doce alumnos alcanzaron una vacante en distintas carreras profesionales para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM):

Entre los ingresantes figuran: Nicole Manjo Ruiz (3.º de secundaria, Investigación Operativa), Jordano Aure Mendoza (3.º de secundaria, Investigación Operativa), Jaris Pizarro Caycay (3.º de secundaria, Geografía), Matías Núñez Chuquimango (4.º de secundaria, Ingeniería Mecánica de Fluidos), Ana Paula Ascencios Rojas (4.º de secundaria, Presupuesto y Finanzas Públicas), Vania Moloche Hurtado (4.º de secundaria, Investigación Operativa), Edwin Moreno Adrianzen (5.º de secundaria, Economía Internacional), Ruth Bravo Quispe (5.º de secundaria, Farmacia y Bioquímica), Luciana Zapata Paulino (5.º de secundaria, Obstetricia) y María José Su Wing Mendoza (5.º de secundaria, Arte).

Uno de los logros más destacados fue el de Mayra Alvarado, estudiante de 3.º de secundaria, quien obtuvo el tercer puesto en la carrera de Estadística, y de Gregory Quispe Chipana, de 5.º de secundaria, que alcanzó el primer lugar en la especialidad de Historia.

PUEDES VER: Examen de Beca 18: estos son los locales y horarios para rendir la prueba de preselección vía Pronabec

lr.pe

¿Qué carreras se enseñan en la UNMSM?

La UNMSM cuenta con una sólida y diversa oferta académica centrada en las áreas de ingeniería, medicina y ciencias sociales. Sus facultades más destacadas imparten programas especializados que forman a los escolares para convertirse en profesionales de alto nivel en distintas ramas técnicas y científicas. Algunas de las carreras más solicitadas son:

  • Ingeniería Nuclear
  • Arquitectura y Urbanismo
  • Derecho
  • Administración
  • Medicina
  • Ingeniería Civil
  • Ingeniería de Sistemas
  • Negocios Internacionales.
Notas relacionadas
Estudiante sanmarquino de Computación Científica brilla como violinista a sus 22 años: "Me ha dado muy bonitos momentos"

Estudiante sanmarquino de Computación Científica brilla como violinista a sus 22 años: "Me ha dado muy bonitos momentos"

LEER MÁS
Estuvo a punto de dejar la universidad en pandemia y hoy triunfa en multinacional estadounidense: “A veces no podía ni entrar a clases”

Estuvo a punto de dejar la universidad en pandemia y hoy triunfa en multinacional estadounidense: “A veces no podía ni entrar a clases”

LEER MÁS
Joven venezolano que ingresó a la UNMSM cuenta cómo la anemia afectó su preparación: "Iba enfermo a la academia, tambaleándome"

Joven venezolano que ingresó a la UNMSM cuenta cómo la anemia afectó su preparación: "Iba enfermo a la academia, tambaleándome"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Lo que indican los gremios

LEER MÁS
Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

Línea 2 del Metro de Lima y Callao: ATU suspendió temporalmente servicio por "motivos de fuerza mayor"

LEER MÁS
Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

Mujer es encontrada sin vida en su vivienda tras presuntas amenazas de inquilinos que se negaban a pagar el alquiler en Los Olivos

LEER MÁS
El 'Monstruo' intenta rearmar Los Injertos del Cono Norte y coordina con su brazo derecho desde prisión en Paraguay

El 'Monstruo' intenta rearmar Los Injertos del Cono Norte y coordina con su brazo derecho desde prisión en Paraguay

LEER MÁS
Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

Más de 419.000 docentes recibirán aumento de sueldo tras transferencia de S/ 175 millones del Minedu: ¿quiénes serán beneficiarios?

LEER MÁS
¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

¿Clases escolares se suspenden este viernes 14 de noviembre en colegios peruanos? Lo que se sabe y dice el Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Palta peruana rompe récord en 2025 y se convierte en la fruta más exportada con US$1.452 millones

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Sociedad

Indignación en La Victoria: hombre causa la muerte de gatito comunitario y piden denunciar a responsable por crueldad animal

Temblor HOY, 11 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sorteo de La Tinka del 9 de noviembre: resultados completos y ganadores del Pozo Millonario

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Futuro incierto para los Equipos Especiales de la Fiscalía: Junta de Fiscales Supremos reprograma sesión clave

Martín Vizcarra: esta es la razón principal por la que ONPE eliminó su candidatura a la vicepresidencia de Perú Primero

Vladimir Cerrón: "Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres han sido los autores de la proclama del 7 de diciembre"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025