Un hecho extraordinario se registró en Ventanilla: doce destacados estudiantes del colegio Isaac Newton lograron superar el examen de admisión de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el proceso 2026-I. Tras una intensa preparación, los alumnos, que cursan entre tercero y quinto de secundaria, compitieron con más de 29.000 postulantes para obtener una vacante en la universidad más antigua de América.

La institución educativa, fundada en 1992 según registros de la UGEL Ventanilla, imparte los niveles de inicial, primaria y secundaria. A lo largo de los años, ha consolidado un modelo de enseñanza basado en competencias, que combina el uso de herramientas tecnológicas con la formación en valores. Este enfoque busca preparar a los estudiantes no solo para superar con éxito los exámenes de admisión, sino también para desarrollar liderazgo, criterio y responsabilidad en su vida académica y profesional.

En total, doce alumnos alcanzaron una vacante en distintas carreras profesionales para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM):

Entre los ingresantes figuran: Nicole Manjo Ruiz (3.º de secundaria, Investigación Operativa), Jordano Aure Mendoza (3.º de secundaria, Investigación Operativa), Jaris Pizarro Caycay (3.º de secundaria, Geografía), Matías Núñez Chuquimango (4.º de secundaria, Ingeniería Mecánica de Fluidos), Ana Paula Ascencios Rojas (4.º de secundaria, Presupuesto y Finanzas Públicas), Vania Moloche Hurtado (4.º de secundaria, Investigación Operativa), Edwin Moreno Adrianzen (5.º de secundaria, Economía Internacional), Ruth Bravo Quispe (5.º de secundaria, Farmacia y Bioquímica), Luciana Zapata Paulino (5.º de secundaria, Obstetricia) y María José Su Wing Mendoza (5.º de secundaria, Arte).

Uno de los logros más destacados fue el de Mayra Alvarado, estudiante de 3.º de secundaria, quien obtuvo el tercer puesto en la carrera de Estadística, y de Gregory Quispe Chipana, de 5.º de secundaria, que alcanzó el primer lugar en la especialidad de Historia.

¿Qué carreras se enseñan en la UNMSM?

