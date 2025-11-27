Suboficial fallece tras rescatar a dos personas atrapadas por caudal del río Sisa en San Martín

El suboficial de tercera PNP Gustavo Chávez Acuña, de 22 años, perdió la vida durante un heroico intento de rescate de dos personas atrapadas por la crecida del río Sisa, en la provincia de El Dorado, región San Martín. El hecho ocurrió la tarde del jueves 27 de noviembre, luego de intensas precipitaciones que incrementaron de manera repentina el caudal.

El joven, natural de Chiclayo y asignado al Escuadrón de Emergencia 105 de Tarapoto, contaba con entrenamiento en rescates de alto riesgo, incluidos escenarios de inundación. Gracias a su intervención, ambas personas fueron puestas a salvo; sin embargo, al retirarse de la zona, él fue arrastrado por la fuerza del río.

TE RECOMENDAMOS ¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Suboficial muere tras rescate en el río Sisa

El joven suboficial formaba parte de la promoción Titanes 2023 de Chiclayo y cumplía labores de salvavidas durante la emergencia. Sin embargo, pese a las maniobras realizadas, quedó expuesto a una fuerte corriente que lo arrastró varios metros. Sus compañeros intentaron auxiliarlo lanzando una cuerda desde el puente, pero el esfuerzo no tuvo éxito.

El equipo de evacuación inició la búsqueda y, minutos después, logró ubicarlo para trasladarlo al hospital del distrito de San José de Sisa, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Las autoridades presumen que la fuerza del agua le provocó la pérdida de conciencia, impidiéndole reaccionar a tiempo, a pesar de contar con el equipo necesario para operaciones de rescate complejas.

PNP y autoridades de El Dorado expresan condolencias por suboficial fallecido

La Policía Nacional del Perú lamentó la pérdida del suboficial mediante un mensaje oficial difundido en sus redes sociales, en el que destacó que “en pleno cumplimiento de su deber, entregó su vida mientras participaba en el rescate de personas en el río Sisa, en el departamento de San Martín, en medio del incremento de las lluvias que afectaba a la zona”.

A su vez, la Municipalidad Provincial de El Dorado expresó su solidaridad con los familiares y compañeros del joven agente, reafirmando el compromiso humano y social de sus servidores públicos. Los restos del suboficial serán trasladados a su ciudad natal, donde recibirán un homenaje de parte de sus seres queridos, colegas y autoridades.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.