HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra
Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     Condenan a 14 años de prisión a Martín Vizcarra     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 26 de noviembre

Sociedad

Senamhi activa alerta por lluvias, granizo y descargas eléctricas en 11 regiones del Perú

Las precipitaciones podrían generar vientos de hasta 45 km/h, por lo que Senamhi recomienda que se tomen precauciones en actividades al aire libre. Las regiones más impactadas incluyen Lima, Áncash, Cusco y Puno.


Alerta amarilla por precipitaciones en la sierra centro y sur del Perú
Alerta amarilla por precipitaciones en la sierra centro y sur del Perú | Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla por precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur, las cuales afectarán a 11 regiones del Perú, incluyendo Lima, desde el jueves 27 hasta el viernes 28 de noviembre. Estas condiciones estarán acompañadas de nieve, granizo, aguanieve y lluvias.

Según el Aviso Meteorológico N.º 424, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3.800 m s. n. m. Asimismo, se informó que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones.

TE RECOMENDAMOS

'HABLANDO HV3V4D4S’ EN EL CONGRESO: ABOGADO CITÓ A JORGE LUNA Y RICARDO MENDOZA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: ¿A guardar las casacas? Senamhi pronostica días soleados y alta radiación UV en estos distritos de Lima

lr.pe

¿Qué regiones serán afectadas por la alerta de precipitaciones del Senamhi?

El periodo de vigencia del aviso será de 47 horas, durante las cuales se recomienda realizar las actividades al aire libre con precaución, ya que las condiciones meteorológicas podrían generar riesgos por el mal tiempo. Las regiones con posible impacto son:

  • Áncash
  • Apurímac
  • Ayacucho
  • Cusco
  • Huancavelica
  • Huánuco
  • Junín
  • Lima
  • Pasco
  • Puno

Pronóstico del tiempo

El jueves 27 de noviembre se esperan acumulados de entre 9 mm/día y 15 mm/día en la sierra centro, y valores aproximados de 11 mm/día a 19 mm/día en la sierra sur.

El viernes 28 de noviembre se prevén acumulados de entre 10 mm/día y 15 mm/día en la sierra centro, mientras que en la sierra sur se mantendrán alrededor de 11 mm/día a 19 mm/día.

PUEDES VER: Vecinos denuncian abandono de huaca reconocida por el Ministerio de Cultura: "Se ha convertido en un basurero"

lr.pe

COEN reporta lluvias intensas de nivel naranja en más de 15 regiones

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que se registran lluvias intensas de nivel naranja en diversas provincias del país. A continuación, el detalle de las zonas afectadas:

  • Amazonas: Bongará, Chachapoyas, Luya, Rodríguez de Mendoza
  • Áncash: Asunción, Carlos Fermín Fitzcarrald, Corongo, Huaylas, Mariscal Luzuriaga, Pallasca, Pomabamba, Sihuas, Yungay
  • Apurímac: Andahuaylas, Antabamba, Aymaraes, Chincheros
  • Ayacucho: Cangallo, Huamanga, Huanca, Sancos, Huanta, La Mar, Sucre, Víctor Fajardo, Vilcas Huamán
  • Cajamarca: Cajabamba, Cajamarca, Celedin, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz
  • Cusco: Calca, La Convención, Paucartambo, Quispicanchi, Urubamba
  • Huancavelica: Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Huancavelica, Huaytará, Tayacaja
  • Huánuco: Huamalies, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea, Puerto Inca
  • Junín: Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma, Yauli
  • La Libertad: Bolívar, Gran Chimú, Julcán, Otuzco, Pataz, Sánchez Carrión, Santiago de Chuco
  • Lima: Canta, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón, Yauyos
  • Loreto: Mariscal Ramón Castilla, Maynas, Putumayo, Requena, Ucayali
  • Madre de Dios: Manu, Tahuamanu, Tambopata
  • Pasco: Daniel Alcides Carrión, Oxapampa, Pasco
  • Puno: Carabaya, Sandia
  • San Martín: Bellavista, El Dorado, Huallaga, Lamas, Mariscal Cáceres, Moyobamba, Picota, Tocache
  • Ucayali: Atalaya, Coronel Portillo, Padre Aad, Purús
Notas relacionadas
Calor extremo: estas regiones presentarán temperaturas de hasta 34 °C según alerta roja de Senamhi

Calor extremo: estas regiones presentarán temperaturas de hasta 34 °C según alerta roja de Senamhi

LEER MÁS
¿A guardar las casacas? Senamhi pronostica días soleados y alta radiación UV en estos distritos de Lima

¿A guardar las casacas? Senamhi pronostica días soleados y alta radiación UV en estos distritos de Lima

LEER MÁS
Lima continuará con los días fríos: Senmahi advierte descenso en la temperatura durante la primavera

Lima continuará con los días fríos: Senmahi advierte descenso en la temperatura durante la primavera

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

Feriado largo confirmado en Perú para diciembre de 2025: estos trabajadores tendrán 4 días libres para descansar y disfrutar antes de Navidad

LEER MÁS
No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

No habrá clases escolares el jueves 27 de noviembre por ser día no laborable en esta región, según Minedu

LEER MÁS
''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

Cierre de la Costa Verde este 27 de noviembre por los Juegos Bolivarianos 2025: horarios y rutas afectadas

LEER MÁS
El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

El caso sin resolver del ingeniero de 38 años que desapareció en 2022 luego de verse con una mujer casada que conoció en Tinder

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Sociedad

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Temblor HOY, 26 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025