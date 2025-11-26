Senamhi activa alerta por lluvias, granizo y descargas eléctricas en 11 regiones del Perú

Alerta amarilla por precipitaciones en la sierra centro y sur del Perú | Andina

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla por precipitaciones de ligera a moderada intensidad en la sierra centro y sur, las cuales afectarán a 11 regiones del Perú, incluyendo Lima, desde el jueves 27 hasta el viernes 28 de noviembre. Estas condiciones estarán acompañadas de nieve, granizo, aguanieve y lluvias.

Según el Aviso Meteorológico N.º 424, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas ubicadas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nevadas en localidades sobre los 3.800 m s. n. m. Asimismo, se informó que las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h, por lo que se recomienda tomar precauciones.

¿Qué regiones serán afectadas por la alerta de precipitaciones del Senamhi?

El periodo de vigencia del aviso será de 47 horas, durante las cuales se recomienda realizar las actividades al aire libre con precaución, ya que las condiciones meteorológicas podrían generar riesgos por el mal tiempo. Las regiones con posible impacto son:

Áncash

Apurímac

Ayacucho

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Junín

Lima

Pasco

Puno

Pronóstico del tiempo

El jueves 27 de noviembre se esperan acumulados de entre 9 mm/día y 15 mm/día en la sierra centro, y valores aproximados de 11 mm/día a 19 mm/día en la sierra sur.

El viernes 28 de noviembre se prevén acumulados de entre 10 mm/día y 15 mm/día en la sierra centro, mientras que en la sierra sur se mantendrán alrededor de 11 mm/día a 19 mm/día.

COEN reporta lluvias intensas de nivel naranja en más de 15 regiones

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que se registran lluvias intensas de nivel naranja en diversas provincias del país. A continuación, el detalle de las zonas afectadas: