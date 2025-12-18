Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres

Un incendio registrado en el tercer piso de una vivienda ubicada en la avenida Sucre, en el distrito de San Martín de Porres, generó alarma entre los vecinos de la zona durante la tarde del jueves. El siniestro fue reportado por residentes del sector, quienes alertaron sobre la presencia de fuego al interior de un inmueble, lo que motivó la inmediata intervención de los Bomberos.

De acuerdo con la información proporcionada por los vecinos a La República, el incendio habría iniciado dentro de una vivienda que operaba como carpintería. La presencia de materiales propios de esta actividad habría incrementado el riesgo de propagación del fuego. Además, se presume que habría reventado un balón de gas.