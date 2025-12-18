Reportan fuerte incendio en vivienda que funcionaba como carpintería en San Martín de Porres
Primeras hipótesis indican que el siniestro inició tras la explosión de un balón de gas. Las autoridades han comenzado la investigación para determinar las causas exactas del incendio.
- Vacunación contra la influenza en Lima y Callao: locales y horarios oficiales del Minsa
- Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 18 de diciembre, según IGP?
Un incendio registrado en el tercer piso de una vivienda ubicada en la avenida Sucre, en el distrito de San Martín de Porres, generó alarma entre los vecinos de la zona durante la tarde del jueves. El siniestro fue reportado por residentes del sector, quienes alertaron sobre la presencia de fuego al interior de un inmueble, lo que motivó la inmediata intervención de los Bomberos.
De acuerdo con la información proporcionada por los vecinos a La República, el incendio habría iniciado dentro de una vivienda que operaba como carpintería. La presencia de materiales propios de esta actividad habría incrementado el riesgo de propagación del fuego. Además, se presume que habría reventado un balón de gas.