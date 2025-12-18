HOYSuscripcion LR Focus

Este país de América Latina emite un bono verde histórico por US$600 millones para impulsar buses eléctricos y metro en expansión

Una nación de América Latina se transforma en un laboratorio urbano por su enfoque en la sostenibilidad, la tecnología y la inclusión social.

Con su ambiciosa agenda verde, este país latinoamericano se posiciona como líder en desarrollo urbano sostenible.
Con su ambiciosa agenda verde, este país latinoamericano se posiciona como líder en desarrollo urbano sostenible.

Una capital de América Latina se ha convertido en una de las más dinámicas del continente. No espera a que el futuro llegue, sino que lo diseña desde el presente. En sus calles conviven la innovación tecnológica, la sostenibilidad y una visión urbana enfocada en resolver desafíos globales desde lo local.

Lejos de limitarse a ser una gran metrópolis, esta ciudad funciona como un laboratorio urbano donde se integran la movilidad limpia, las finanzas verdes, la cultura y la participación ciudadana. Su transformación, aún discreta, comienza a posicionarla como uno de los centros tecnológicos sostenibles de mayor calidad en el mundo.

El tesoro sostenible de Colombia

Bogotá dejó de ser una ciudad que simplemente se adapta al cambio. En los últimos años, la capital de Colombia se ha consolidado como un laboratorio urbano donde la sostenibilidad, la tecnología y la inclusión social avanzan de forma integrada, con decisiones que captan la atención de gobiernos, organismos multilaterales e inversores internacionales.

Con una agenda verde ambiciosa y proyectos que combinan innovación financiera, movilidad limpia y cultura, la ciudad se posiciona como un referente global en desarrollo urbano sostenible, marcando un camino poco habitual en América del Sur.

Bonos verdes para proyectos sostenibles

En 2025, Bogotá se convirtió en la primera ciudad de América del Sur en emitir un bono verde internacional destinado exclusivamente a proyectos sostenibles. La colocación, equivalente a US$600 millones, contó con el respaldo del Banco Mundial, la CAF y la Unión Europea, y despertó un fuerte interés de inversores internacionales.

Los recursos obtenidos están dirigidos a transformar la movilidad urbana mediante obras clave como el Metro de Bogotá, cables aéreos integrados al transporte público y corredores de transporte masivo. Estas iniciativas permitirán reducir cerca de 160.000 toneladas de emisiones de CO₂ al año, mejorar los tiempos de traslado —especialmente en zonas populares— y fortalecer la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático.

Tecnología y cultura como motores del futuro

La apuesta de Bogotá no se limita a la infraestructura. La ciudad también ha integrado la innovación tecnológica y cultural como pilares de su desarrollo. Un ejemplo de ello es “La Rolita”, el sistema de buses 100 % eléctricos que, además de reducir la huella de carbono, promueve la equidad de género mediante la participación activa de mujeres en su operación.

En paralelo, la capital colombiana ha ganado protagonismo en espacios internacionales. En 2025 fue invitada por primera vez a la World Cities Culture Summit, donde presentó iniciativas de innovación cultural y el uso ético de la inteligencia artificial para diseñar políticas públicas con participación ciudadana. A esto se suma el impulso al talento local a través de eventos y convocatorias que permiten a emprendedores, tecnólogos y creadores desarrollar proyectos con impacto social y ambiental.

