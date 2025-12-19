HOYSuscripcion LR Focus

Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada
Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
Temblor en Perú HOY, 19 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

¿Dónde ocurrió el último temblor hoy en Perú? Reporte de sismos del Instituto Geofísico del Perú (IGP), con magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico.

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 19 de diciembre, según IGP?
Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 19 de diciembre, según IGP? | Foto: composición LR

Conoce los reportes detallados y actualizados sobre la actividad sísmica en el país y toda la información sobre el último temblor de hoy en Perú. En nuestro país, los reportes de sismos son brindados principalmente por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Este instituto se encarga de monitorear la actividad sísmica en el país y proporciona información actualizada sobre sismos, incluyendo su magnitud, ubicación y profundidad.

La divulgación de información precisa y oportuna sobre los sismos no solo ayuda a las autoridades a tomar decisiones informadas para la gestión de emergencias, sino que también permite a la población tomar medidas preventivas adecuadas para reducir el riesgo de daños personales y materiales durante un evento sísmico en Perú.

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 18 de diciembre, según IGP?

Temblor en Perú: ¿dónde fue el epicentro del último sismo hoy, 18 de diciembre, según IGP?

Temblor en Perú HOY, 17 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Perú HOY, 17 de diciembre: ¿a qué hora y dónde ocurrió el último sismo vía IGP?

Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,6 se sintió esta mañana en Lima, según IGP

Temblor en Cañete: sismo de magnitud 3,6 se sintió esta mañana en Lima, según IGP

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Con solo 16 años, joven de Carabayllo ingresó a la UNI con el mejor puntaje y al primer intento: "Estudiaba hasta las 12:00 a.m."

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Decana del Colegio de Arquitectos asegura que viaducto en Javier Prado generará más tráfico y aumentará contaminación respiratoria

Receta de ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Tiktoker genera controversia al retirar a padre e hijo durante chocolatada: "Tú tienes plata, hay que ser consciente"

Sociedad

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

¿Es obligatorio el uso de mascarilla ante casos de influenza A H3N2? Esto dice el Ministerio de Salud

Denuncian falta de equipos de anestesia en el Instituto de Ciencias Neurológicas: máquina se apagó durante operación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Voto digital en el Perú: así será la prueba piloto en las Elecciones 2026

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Renovación Popular y Perú Libre no firman el Pacto Ético Electoral, mientras Fuerza Popular es cuestionada por incumplirlo

