Cultura Asiática

'Beso dinamita' final: cuándo se estrena el capítulo 14 del k-drama y dónde verlo online

La serie coreana 'Beso dinamita', protagonizada por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin, llega a su desenlace con 14 episodios. El final del k-drama será transmitido en todo el mundo vía streaming.

El k-drama 'Beso dinamita' fue uno de los más comentados este 2025.
El k-drama 'Beso dinamita' fue uno de los más comentados este 2025. | Foto: composición LR/SBS

'Beso dinamita' se convirtió en una de las sorpresas del año dentro del catálogo de k-dramas disponibles en Latinoamérica. Protagonizada por Jang Ki Yong y Ahn Eun Jin, la producción logró posicionarse rápidamente entre las más comentadas en redes sociales y plataformas de streaming, con una trama que mezcla romance juvenil, humor y giros inesperados.

Desde su estreno en noviembre de 2025, cada capítulo ha generado expectativa y debate entre los seguidores, quienes han acompañado el desarrollo de una historia marcada por secretos que ponen a prueba a los protagonistas, Da Rim y Ji Hyeok. Ahora, con el episodio final cada vez más cerca, la atención se centra en la fecha de estreno y en las plataformas que transmitirán el desenlace, un cierre que promete ser tan explosivo como el título de esta famosa serie coreana.

PUEDES VER: Todos los dramas coreanos que se estrenan en diciembre de 2025 en Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video

lr.pe

¿Cuándo se estrena el final de 'Beso dinamita'?

El episodio 14 de 'Beso dinamita' se estrenará el jueves 25 de diciembre de 2025, coincidiendo con la celebración de la Navidad. La emisión está programada en Corea del Sur a través del canal SBS, en su horario habitual de las 9.00 p. m. (KST), mientras que en países como Perú el lanzamiento será a las 9.00 a. m. Esta fecha convierte al desenlace en un evento especial, ya que los seguidores podrán disfrutar del cierre de la historia en medio de una jornada festiva.

La serie, que inició el 12 de noviembre, mantuvo un ritmo de dos capítulos por semana, transmitidos cada miércoles y jueves. La expectativa por el esperado desenlace es alta, pues se trata de una historia que se consolidó como uno de los títulos coreanos más vistos este 2025.

PUEDES VER: ¿Quién es Kim Mujun, el actor del k-drama 'Beso dinamita' que es comparado con Jin de BTS?

lr.pe

¿Dónde ver el final de 'Beso dinamita' online?

Además de su emisión en Corea del Sur, el capítulo final de 'Beso dinamita' estará disponible para la audiencia internacional a través de Netflix, plataforma que ha transmitido la serie en simultáneo. Los usuarios podrán acceder al episodio con subtítulos en varios idiomas, incluido el español latino.

Netflix ha sido clave en la expansión global de 'Dynamite Kiss', ya que ofreció cada capítulo poco después de su estreno en SBS. Gracias a esta distribución, su historia y su reparto, el programa se posicionó entre los más vistos en la categoría de dramas asiáticos y se convirtió en tendencia en varios países. El capítulo 14, al ser el último, se espera que concentre una gran audiencia y cierre con éxito la temporada.

