Sociedad

¿Es obligatorio el uso de mascarilla ante casos de influenza A H3N2? Esto dice el Ministerio de Salud

Tras la confirmación de los primeros casos de influenza A H3N2 en el país, las autoridades sanitarias emitieron precisiones oficiales para evitar desinformación y reforzar las medidas de prevención en la población.

Dos casos confirmados de influenza A (H3N2) se registraron en menores de Lima. Se activaron protocolos para monitorear y contener la propagación del virus entre poblaciones vulnerables.
Dos casos confirmados de influenza A (H3N2) se registraron en menores de Lima. Se activaron protocolos para monitorear y contener la propagación del virus entre poblaciones vulnerables.

Ante la detección de los primeros casos de influenza estacional A H3N2 subclado K en el Perú, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que no se ha dispuesto el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos, desmintiendo así la noticia difundida en redes sociales.

A través de un comunicado oficial, la entidad precisó que dichas versiones carecen de sustento. “Ante los rumores y trascendidos que circulan en redes sociales sobre el uso de la mascarilla, el Ministerio de Salud (Minsa) precisa que no se ha dispuesto el uso obligatorio de mascarilla en espacios públicos”, señaló la institución.

No obstante, el Minsa recordó que el uso de mascarilla sí es obligatorio para las personas que ingresen o permanezcan en establecimientos de salud a nivel nacional. Asimismo, indicó que su uso es recomendado para quienes presenten síntomas respiratorios, como medida de prevención y cuidado colectivo.

Dos casos confirmados en menores de edad

El último lunes 15 de diciembre, el Ministerio de Salud confirmó la existencia de dos casos de influenza estacional A H3N2 subclado K en el país. Ambos fueron detectados en menores de edad residentes en Lima. El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por el viceministro de Salud, Leonardo Rojas, junto al presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Salud (INS), el decano del Colegio Médico del Perú y el presidente de la Asociación de Clínicas Privadas.

Las autoridades informaron que se han activado todos los protocolos de vigilancia epidemiológica, diagnóstico y monitoreo, con el objetivo de contener la propagación del virus y proteger a las poblaciones más vulnerables, como niños, adultos mayores y personas con comorbilidades o sistemas inmunológicos comprometidos.

