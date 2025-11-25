HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Betania, el millonario puente sobre un río que facilitará el tránsito en la Amazonía: se construirá en un año

Con una extensión de 70 metros y dos carriles, el puente Betania contará con una infraestructura metálica diseñada para asegurar la seguridad y la durabilidad ante el tránsito vehicular regular en la Amazonía.

El puente Betania beneficiará a comunidades del río Mayo y poblaciones de los sectores Ramírez.
El puente Betania beneficiará a comunidades del río Mayo y poblaciones de los sectores Ramírez. | Foto: Facebook de Municipalidad Pinto Recodo

El puente Betania es una obra del Gobierno Regional de San Martín (Goresam), valorizada en más de S/18 millones, considerada esencial para el tránsito en la Amazonía. Su ejecución mejorará la integración vial del Alto Mayo, ya que estará ubicada sobre el río Mayo. Este megaproyecto lleva por nombre 'Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial en la ruta SM-653, Puente Río Mayo – Betania' y tiene como finalidad facilitar el traslado eficiente de productos agropecuarios y optimizar la conectividad terrestre en la zona.

Las autoridades han acelerado los procesos administrativos y técnicos para concluir pronto la construcción del puente. El proyecto beneficiará a las poblaciones de diversos sectores: Betania, Ramírez y las comunidades ubicadas en el río Mayo. La culminación de esta obra es clave, ya que en estas zonas el acceso a Moyobamba resulta esencial para el desarrollo de actividades educativas y comerciales. El plazo estimado para la ejecución de la obra es de un año.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

lr.pe

¿Cómo será el puente Betania?

El puente Betania tendrá dos carriles y será de uso vehicular. Su extensión será de 70 metros y estará diseñado con una infraestructura capaz de garantizar seguridad y una larga vida útil frente al tránsito regular y estacional, gracias a su estructura metálica semirreticulada de alta capacidad. Permitirá el paso adecuado de vehículos, respondiendo a las exigencias de carga propias de la zona.

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) asumió formalmente la responsabilidad como unidad ejecutora tras recibir el expediente técnico, lo que marca el punto de partida para que su equipo especializado lleve a cabo una revisión integral. Esta evaluación permitirá, antes de convocar la ejecución de la obra, determinar si la propuesta es técnicamente viable, económicamente justificada y conforme con la normativa vigente.

El puente Betania contará con una extensión de 70 metros y dos carriles. Foto: Municipalidad de Pinto Recodo

El puente Betania contará con una extensión de 70 metros y dos carriles. Foto: Municipalidad de Pinto Recodo

PUEDES VER: Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

lr.pe

¿Qué se analiza en el expediente técnico del puente Betania?

En esta fase, el Área de Estudios del PEHCBM analiza en detalle el expediente técnico del puente Betania. Verifica la validez de los estudios topográficos, geológicos y geotécnicos; revisa los cálculos estructurales del puente y los planos de ingeniería; examina los aspectos hidrológicos e hidráulicos del río Mayo; y contrasta la información ambiental y social presentada.

Paralelamente, se verifica la exactitud de los metrados, los presupuestos, el cronograma, el análisis de costos y el marco normativo que respalda cada parte del proyecto, con el objetivo de asegurar un diseño sólido, una inversión sostenible y una ejecución con riesgos mínimos. Una vez culminada esta revisión, será la Dirección de Infraestructura la responsable de solicitar la incorporación del presupuesto ante el Goresam, con el fin de garantizar los recursos necesarios y permitir que el proceso de selección continúe dentro de los plazos establecidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

Rodolfo Arrascue: “Los curanderos son los más grandes guardianes de la Amazonía y los están matando”

LEER MÁS
Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

Amazonía: cada minuto se pierde el equivalente a seis canchas de fútbol

LEER MÁS
Loreto: explosión de embarcación en el río Huallaga deja un desaparecido

Loreto: explosión de embarcación en el río Huallaga deja un desaparecido

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y tráiler en la Panamericana Norte

Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y tráiler en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Delincuentes incendian auto de emprendedor en Independencia tras confundirlo con colectivero: grabaron el incidente para exigir cupos

Delincuentes incendian auto de emprendedor en Independencia tras confundirlo con colectivero: grabaron el incidente para exigir cupos

LEER MÁS
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
ATU reabre estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tras interrupción por protestas del MIMP

ATU reabre estaciones Ramón Castilla, Tacna, Jirón de la Unión y Colmena tras interrupción por protestas del MIMP

LEER MÁS
¿A guardar las casacas? Senamhi pronostica días soleados y alta radiación UV en estos distritos de Lima

¿A guardar las casacas? Senamhi pronostica días soleados y alta radiación UV en estos distritos de Lima

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pagos MPPE información de HOY, 25 de noviembre: bonos para docentes del Ministerio de Educación confirmados y montos oficiales

Carlos Galván responde fuerte a Corzo, Riveros y Di Benedetto: "Uno me puede atar los cordones, otro..."

Bonos Activos información de HOY, 25 de noviembre: bono para pensionados, próximos pagos con aumento y buenas noticias del Sistema Patria

Sociedad

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Municipalidad de Surco recupera terreno ocupado por más de 20 años en Vía Expresa Sur: conectará importantes avenidas del distrito

Temblor HOY, 25 de noviembre 2025, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso: Comisión Permanente aprueba levantar el fuero a Delia Espinoza para que sea procesada por la Fiscalía

Comisión Permanente no logra los votos para inhabilitar a Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos

Comisión de Ética sanciona a Susel Paredes por insinuar que trabajadores del Congreso podían violentar a personas trans

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025