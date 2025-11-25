El puente Betania beneficiará a comunidades del río Mayo y poblaciones de los sectores Ramírez. | Foto: Facebook de Municipalidad Pinto Recodo

El puente Betania es una obra del Gobierno Regional de San Martín (Goresam), valorizada en más de S/18 millones, considerada esencial para el tránsito en la Amazonía. Su ejecución mejorará la integración vial del Alto Mayo, ya que estará ubicada sobre el río Mayo. Este megaproyecto lleva por nombre 'Mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vial en la ruta SM-653, Puente Río Mayo – Betania' y tiene como finalidad facilitar el traslado eficiente de productos agropecuarios y optimizar la conectividad terrestre en la zona.

Las autoridades han acelerado los procesos administrativos y técnicos para concluir pronto la construcción del puente. El proyecto beneficiará a las poblaciones de diversos sectores: Betania, Ramírez y las comunidades ubicadas en el río Mayo. La culminación de esta obra es clave, ya que en estas zonas el acceso a Moyobamba resulta esencial para el desarrollo de actividades educativas y comerciales. El plazo estimado para la ejecución de la obra es de un año.

¿Cómo será el puente Betania?

El puente Betania tendrá dos carriles y será de uso vehicular. Su extensión será de 70 metros y estará diseñado con una infraestructura capaz de garantizar seguridad y una larga vida útil frente al tránsito regular y estacional, gracias a su estructura metálica semirreticulada de alta capacidad. Permitirá el paso adecuado de vehículos, respondiendo a las exigencias de carga propias de la zona.

El Proyecto Especial Huallaga Central y Bajo Mayo (PEHCBM) asumió formalmente la responsabilidad como unidad ejecutora tras recibir el expediente técnico, lo que marca el punto de partida para que su equipo especializado lleve a cabo una revisión integral. Esta evaluación permitirá, antes de convocar la ejecución de la obra, determinar si la propuesta es técnicamente viable, económicamente justificada y conforme con la normativa vigente.

¿Qué se analiza en el expediente técnico del puente Betania?

En esta fase, el Área de Estudios del PEHCBM analiza en detalle el expediente técnico del puente Betania. Verifica la validez de los estudios topográficos, geológicos y geotécnicos; revisa los cálculos estructurales del puente y los planos de ingeniería; examina los aspectos hidrológicos e hidráulicos del río Mayo; y contrasta la información ambiental y social presentada.

Paralelamente, se verifica la exactitud de los metrados, los presupuestos, el cronograma, el análisis de costos y el marco normativo que respalda cada parte del proyecto, con el objetivo de asegurar un diseño sólido, una inversión sostenible y una ejecución con riesgos mínimos. Una vez culminada esta revisión, será la Dirección de Infraestructura la responsable de solicitar la incorporación del presupuesto ante el Goresam, con el fin de garantizar los recursos necesarios y permitir que el proceso de selección continúe dentro de los plazos establecidos.

