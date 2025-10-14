Cómo preparar ají de pollería casero peruano en pasos simples y rápidos

Aunque nació como simple acompañamiento, el ají de pollería se ha convertido en un ícono del sabor peruano. Su irresistible mezcla de cremosidad, picante y frescura ha cruzado las fronteras del plato principal, ganándose un lugar protagónico en la mesa. No importa si se sirve con pollo a la brasa, papas fritas o arroz, esta salsa es, para muchos, el verdadero protagonista del almuerzo dominical.

El auge de este condimento se intensificó en los años 90, cuando las principales cadenas de pollerías en Lima comenzaron a incluirlo como acompañamiento obligatorio. Hoy en día, la demanda es tal que muchas personas buscan replicarlo en casa. Aquí te explicamos cómo preparar el auténtico ají de pollería con una receta sencilla, usando ingredientes fáciles de conseguir y en pocos pasos.

Ingredientes para preparar ají de pollería casero

La clave del éxito está en usar insumos frescos y respetar el equilibrio entre picante, ácido y cremoso. A continuación, una lista detallada de los ingredientes que necesitas para obtener un ají de pollería con sabor auténtico:

2 ajíes amarillos frescos , sin venas ni semillas

, sin venas ni semillas 1 diente de ajo pelado

3 cucharadas de mayonesa (puede ser casera o comercial)

(puede ser casera o comercial) 2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharada de vinagre blanco o jugo de limón

Sal al gusto

Receta paso a paso del ají de pollería casero

Una vez reunidos los ingredientes, el proceso es rápido y no toma más de 10 minutos. La preparación del ají de pollería no requiere técnicas complicadas ni utensilios especiales, tan solo una licuadora o procesador de alimentos.

1. Cocinar el ají amarillo (si es fresco):

Hervir los ajíes durante 5 minutos permite reducir la intensidad del picante y suavizar la piel. Es importante retirar las venas y semillas antes de cocerlos.

2. Incorporar todos los ingredientes en la licuadora:

Colocar en el vaso de la licuadora el ají cocido, el diente de ajo, el aceite, la mayonesa, el vinagre o limón, y la sal. Si se busca una textura más ligera, añadir la leche evaporada. Para espesar, agregar la galleta de soda troceada.

3. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea:

El batido debe ser corto pero constante. Se debe lograr una salsa espesa, de color amarillo intenso y sin grumos.

4. Reposar en refrigeración:

Recomiendan dejar enfriar por al menos 30 minutos antes de servir, para que los sabores se integren. Puede conservarse en refrigeración hasta por cinco días.