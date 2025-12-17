HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Marcha nacional de Sutep este 18 de diciembre: docentes exigen pago de bonos y rechazan ''presupuesto insuficiente'' del Estado

Además, Sutep exige al Congreso el aumento de pensiones y el pago de escolaridad a 25,000 maestros nombrados, advirtiendo que podrían iniciar una huelga nacional en 2026 si no se cumplen sus demandas.

El Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) convoca a una movilización nacional el 18 de diciembre, exigiendo el pago de salarios y mejoras en el presupuesto educativo.
El Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) convocó a una movilización nacional para este jueves 18 de diciembre para exigir el pago inmediato de las remuneraciones de diciembre, así como bonos y otros beneficios pendientes al magisterio, y para rechazar el presupuesto asignado al sector Educación, que califican de insuficiente.

El gremio señaló que los gobiernos “prometen una educación de calidad, pero entregan presupuestos insuficientes y dan la espalda a los maestros”. En ese sentido, advirtieron que el actual financiamiento no garantiza mejoras reales en las condiciones laborales ni en el sistema educativo público: “No es posible mantener a los maestros en la asfixia al término del año, cuando ya cumplieron con su misión de educar”.

Según indica, la situación deja a miles de docentes sin sueldo, sin bono y sin escolaridad, afectando a maestros activos, auxiliares y cesantes. En Lima, la concentración está programada para las 2:00 p. m. en el jirón Camaná 550. El sindicato reiteró que continuará con sus medidas de protesta hasta que el Ejecutivo y las autoridades educativas atiendan sus demandas.

El secretario general de Sutep en Lima Metropolitana, Gilmer Meza, conversó con La República sobre los principales pedidos de los docentes, además denunció la vulneración de los derechos de los trabajadores por parte del Gobierno. ''A puertas de fin de año, ¿cómo va a resolver el trabajador su problema económico? Ya estamos hartos de tanto maltrato'', manifestó.

PUEDES VER: Docentes alertan crisis en las universidades tras recorte presupuestal de S/ 288 millones en educación

¿Qué exige Sutep al Gobierno?

Entre sus principales exigencias, el Sutep demanda que el Congreso apruebe por insistencia el aumento de pensiones para los maestros, un reclamo que ya motivó protestas dentro del Parlamento en noviembre pasado, cuando docentes ingresaron a los Pasos Perdidos para exigir la votación de la ley de pensiones dignas. Asimismo, exigen el pago de la escolaridad a 25.000 maestros nombrados en 2025, para lo cual piden que el Ejecutivo emita una norma que obligue a las UGEL a cumplir con este compromiso.

El líder Meza denunció que UGEL como la 01, 02 y otras a nivel nacional no han cumplido con efectuar los pagos correspondientes, pese a que los recursos ya habrían sido asignados. “No aceptamos excusas ni la vulneración de nuestros derechos. Los presupuestos fueron asignados y las UGEL solo deben ejecutar”, indicó. Desde el gremio cuestionan por qué algunas unidades ejecutoras cumplen y otras no.

A este problema se suma la falta de pago de bonos y beneficios sociales, entre ellos el bono de S/ 487, cuyo desembolso exigen al Ministerio de Economía y Finanzas mediante el uso del Fondo de Contingencia. Meza sostiene que existen mecanismos legales y financieros para cumplir con este compromiso, pero que no se ejecutan por falta de ''voluntad política''.

El Sutep se movilizará en todo el país para exigir el pago de bonos y aumento en las pensiones. Foto: Sutep.

Meza hizo un llamado al Ejecutivo a ''priorizar el tema económico'', ya que históricamente ''se han desentendido de ello''. ''¿Cómo pueden garantizar el bienestar si no depositan el sueldo a sus trabajadores?'', indicó. Por último, exhortó al Ministerio de Economía y Finanzas a mostrar un ''compromiso real'' con el gremio. Según él, el Ministerio de Educación (Minedu) habría realizado las gestiones correspondientes, pero que el MEF continúa aplazando los pedidos.

Finalmente, en la V Asamblea Nacional de Delegados, Sutep acordó nuevas medidas de lucha, entre ellas el inicio de una huelga nacional en 2026 si no se cumplen los acuerdos colectivos con fuerza de ley.

El sindicato se movilizará hacia el Congreso este jueves. Foto: Sutep.

PUEDES VER: Docentes del Sutep protestan dentro del Congreso contra Rospigliosi por votación de ley de pensiones

Movilización nacional: ¿dónde se concentrará Sutep?

De acuerdo con Meza, tras la asamblea, ''todas las regiones han agendado su participación''. A continuación, se detallan algunos de los puntos de reunión de las protestas en el país. Además, los trabajadores se movilizarán hacia los gobiernos regionales.

Junín

  • Lugar de concentración: Casa del Maestro

Tacna

  • Lugar de concentración: Plaza Zela, 2 p.m.

Piura

  • Lugar de concentración: Plaza de Armas, 3 p.m.

Arequipa

  • Lugar de concentración: Local Sindical de Arequipa, 3:30 p.m.

