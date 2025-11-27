HOYSuscripcion LR Focus

Castillo es condenado a 11 años de prisión por conspiración
🔴 EN VIVO | Poder Judicial dicta prisión para Pedro Castillo, Betssy Chávez y Aníbal Torres

Turista muere y dos resultan heridos por impacto de rayo: practicaban deporte extremo en bicicleta en Cusco

Un guía y un ciclista estadounidense fueron evacuados tras el incidente. Las autoridades confirmaron varios impactos de rayo en la zona.

Un trágico accidente ocurrió en Occoruro-Chimpahuaylla, Cusco, cuando un rayo impactó en un grupo de ciclistas, dejando un muerto y dos heridos.
Un trágico accidente ocurrió en Occoruro-Chimpahuaylla, Cusco, cuando un rayo impactó en un grupo de ciclistas, dejando un muerto y dos heridos. | composición LR

Lo que inició como una jornada de aventura terminó en una tragedia en la zona altoandina de Occoruro–Chimpahuaylla, en el límite de las provincias de Cusco y Paruro. Un turista extranjero murió y otros dos resultaron heridos después de que un rayo impactara en el sector mientras descendían en bicicleta a más de 4.200 metros sobre el nivel del mar.

El accidente ocurrió la tarde del miércoles 26, cuando una tormenta eléctrica repentina sorprendió al grupo que realizaba la ruta de downhill. Los ciclistas habían ascendido previamente hasta una cumbre situada por encima de los 4.237 m s. n. m. para iniciar el descenso.

¿Otro presidente preso? Hoy sentencian a Pedro Castillo | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

La emergencia en Cusco y primeros hallazgos

La alerta ingresó a la Policía Nacional alrededor de las 15:30 p.m.. Los agentes llegaron por carretera hasta el punto accesible más cercano y luego caminaron cerca de dos kilómetros para localizar a los afectados.

El primero en ser ubicado fue Dani Peralta (35), guía de turismo del grupo, quien no presentaba lesiones graves. Minutos después, sobre una extensión de ichu, los agentes hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 37 años, aún no identificado. El cadáver presentaba signos compatibles con la caída de un rayo y se encontraba junto a su bicicleta celeste y equipo de protección.

A poca distancia, en un camino de herradura, fue encontrado James Alexander Fernández (41), ciudadano estadounidense. Estaba consciente, aunque afectado por la descarga eléctrica. Fue evacuado en camilla y luego trasladado en patrullero al Hospital Regional del Cusco, donde quedó internado para observación. Los médicos descartaron fractura vertebromedular y quemaduras severas.

Investigaciones en curso

La muerte del turista fue comunicada a la Fiscalía, que realizó el levantamiento del cuerpo. La comisaría de Yaurisque Paruro se encargará de recabar testimonios y establecer la secuencia exacta del accidente.

Durante la inspección, los policías identificaron al menos dos puntos de impacto de rayos en el área, lo que confirma la violencia de la tormenta que sorprendió al grupo en plena ruta.

