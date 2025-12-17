HOYSuscripcion LR Focus

Christian Cueva presenta demanda de divorcio contra Pamela López, pero Magaly Medina reacciona: “Pamela Franco debería estar bien decepcionada”

Magaly Medina afirmó en vivo que la demanda de divorcio por causal que Christian Cueva presentó contra Pamela López solo busca alargar más ese proceso, y que Pamela Franco debería reflexionar bien esta situación. “El hombre que se quiere divorciar, se divorcia”, expresó la conductora. 

Magaly Medina recomendó a Pamela Franco a que piense bien sobre su relación con Christian Cueva. Foto: ATV
Magaly Medina recomendó a Pamela Franco a que piense bien sobre su relación con Christian Cueva. Foto: ATV

Christian Cueva anunció en sus redes sociales que presentó una demanda de divorcio por causal contra Pamela López, lo que podría indicar que el futbolista planea casarse más adelante con Pamela Franco, su actual pareja.

Sin embargo, para Magaly Medina, esto no sería así, y ‘Aladino’ buscaría alargar el proceso y ‘pintarle pajaritos en el aire’ a la cantante. “Pamela Franco debería estar bien decepcionada. El hombre que se quiere divorciar, se divorcia. Esto, de verdad, me parece una tomadura de pelo”, señaló la conductora de ATV.

Magaly asegura que Cueva busca extender el divorcio con Pamela López

Magaly Medina afirmó en su programa del miércoles 17 de diciembre que, si bien no es abogada, conoce bastante sobre divorcios. Al analizar el documento en el que se presenta la demanda de divorcio por causal, señaló que este proceso en el Perú es larguísimo.

“(Cueva) presentó demanda de divorcio por causal a Pamela López. Ah, claro, Pamela Franco dirá: ‘mi Aladinito se va a divorciar, ahora si nos vamos a casar’. Pero no es así. Es que ese proceso por causal, que puede ser por diferentes motivos, también tiene razones importantes para no hacer un divorcio por causal, porque finalmente lo que está demostrando es que Cueva quiere alargar su divorcio”, declaró la conductora.

“El divorcio por causal en el Perú es uno de los más largos que hay, es interminable. Las parejas se sacan todas sus miserias y, en ese transcurso, los hijos de esas familias siguen sufriendo, y muchos psicólogos tendrán que lidiar con ello más adelante”, sostuvo.

Magaly Medina envía consejo a Pamela Franco

Durante su intervención, Magaly Medina también aconsejó a Pamela Franco tras anunciarse que Christian Cueva presentó una demanda de divorcio por causal a Pamela López. “(Franco) Deberías pensarlo bien. El hombre que se quiere divorciar, se divorcia. No la hace larga”, compartió

Además, dejó entrever que el futbolista no quiere divorciarse de la madre de sus tres hijos. “Lo que hace un ser humano de buen corazón, es ir a una conciliación y hacer su divorcio notarial o municipal, que lo haría así de rápido. Pero no, porque Pamela López también ha podido presentar una demanda de divorcio por causal”, concluyó la conductora.

