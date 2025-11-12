Denuncian a alcalde de Juan Guerra, en San Martín, por agredir físicamente a su pareja

Pareja del alcalde es denunciado por su pareja por maltrato físico, psicológico y abandono de hogar. Foto: Brújula Informativa | Composición LR/Brújula Informativa

José Lazo Arce, alcalde del distrito de Juan Guerra, en la región San Martín, ha sido denunciado por su pareja, una joven de 22 años, por presunta agresión física, maltrato psicológico y abandono de hogar. La denuncia fue presentada en la comisaría del distrito de La Banda de Shilcayo.

En redes sociales circula un video que presuntamente mostraría uno de los actos de violencia, aunque hasta el momento su autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades. La joven habría solicitado garantías personales para proteger su integridad física.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, las agresiones habrían ocurrido en reiteradas ocasiones, superando las cuatro veces, con el hecho registrado el último 28 de septiembre. La joven asegura que el alcalde se encontraba en estado de ebridad.

La mujer también afirma estar embarazada y sostiene que, pese a informarle esta situación a su pareja, él le habría respondido que no asumiría la responsabilidad del bebé. Incluso, relata que el alcalde habría intentado eliminar las evidencias de su teléfono celular, luego de que ella solicitara apoyo económico para realizarse exámenes médicos.

