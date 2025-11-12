HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Denuncian a alcalde de Juan Guerra, en San Martín, por agredir físicamente a su pareja

La denunciante asegura haber sido víctima de agresiones físicas y maltrato psicológico en múltiples ocasiones. Asegura además que está embarazada y que el alcalde se negó a asumir responsabilidades.

Pareja del alcalde es denunciado por su pareja por maltrato físico, psicológico y abandono de hogar. Foto: Brújula Informativa
Pareja del alcalde es denunciado por su pareja por maltrato físico, psicológico y abandono de hogar. Foto: Brújula Informativa | Composición LR/Brújula Informativa

José Lazo Arce, alcalde del distrito de Juan Guerra, en la región San Martín, ha sido denunciado por su pareja, una joven de 22 años, por presunta agresión física, maltrato psicológico y abandono de hogar. La denuncia fue presentada en la comisaría del distrito de La Banda de Shilcayo.

En redes sociales circula un video que presuntamente mostraría uno de los actos de violencia, aunque hasta el momento su autenticidad no ha sido confirmada por las autoridades. La joven habría solicitado garantías personales para proteger su integridad física.

De acuerdo con el testimonio de la denunciante, las agresiones habrían ocurrido en reiteradas ocasiones, superando las cuatro veces, con el hecho registrado el último 28 de septiembre. La joven asegura que el alcalde se encontraba en estado de ebridad.

La mujer también afirma estar embarazada y sostiene que, pese a informarle esta situación a su pareja, él le habría respondido que no asumiría la responsabilidad del bebé. Incluso, relata que el alcalde habría intentado eliminar las evidencias de su teléfono celular, luego de que ella solicitara apoyo económico para realizarse exámenes médicos.

Canal de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP)Para comunicarte con la Central Policial, debes marcar el código 105. Asimismo, si deseas recibir apoyo de la Policía de Carreteras, lo puedes hacer mediante la línea 110. Así, podrás reportar accidentes vehiculares, asaltos o accidentes por fenómenos naturales.
Atención médica en EsSalud para la mujer víctima de violencia y su entorno familiar(01) 411 8000 Opción 6
Alerta médica(01) 261 0502
Clave médica(01) 261 8793
Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia (SAMU)106 (válido para las regiones de Amazonas, Áncash, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, Lima Región, Tacna, Tumbes, Ucayali, Lambayeque y Pasco)
Ambulancias de EsSalud en Lima117
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios116

