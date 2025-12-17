Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

Falleció regidora de la Municipalidad de San Isidro. | Difusión | Composición LR

La regidora de la Municipalidad de San Isidro, María del Rosario Fernández Revoredo, falleció, según informaron sus familiares. Su deceso ocurre en un contexto marcado por desacuerdos y tensiones con la administración municipal encabezada por la alcaldesa Nancy Vizurraga.

Tras conocerse la noticia, la Municipalidad de San Isidro emitió comunicados oficiales y expresó sus condolencias a través de redes sociales. No obstante, los familiares de la regidora rechazaron el arreglo floral enviado por la comuna, en señal de disconformidad con la relación que mantuvo la autoridad edil con Fernández durante su gestión.

Regidora denunció dificultades para ejercer su labor

Durante los últimos meses, la regidora había denunciado públicamente presuntas dificultades para ejercer su labor fiscalizadora. Vecinos del distrito destacaron su trabajo como arquitecta y regidora, especialmente por sus observaciones a la gestión municipal en distintos espacios del concejo.

En sesiones recientes quedó constancia de solicitudes realizadas por Fernández para participar de manera virtual en las reuniones del concejo, debido a su delicado estado de salud. Dichos pedidos, según registros municipales, fueron denegados en más de una ocasión.

Municipalidad de San Isidro envío sus condolencias a familia de María Del Rosario Fernández. Foto: Facebook de la Municipalidad de San Isidro

Asimismo, la regidora denunció que se le habría impedido el ingreso a una sesión de concejo bajo el argumento de que no figuraba como integrante del órgano edil. Este hecho fue expuesto por ella misma durante una sesión, en la que señaló el impacto que tuvo la situación en su estado emocional y físico.

Otra de las situaciones reportadas fue su retiro de la Comisión Fiscalizadora de Áreas Verdes, luego de que realizara observaciones sobre el mantenimiento de los parques del distrito. También se hicieron públicas denuncias de presunto hostigamiento hacia regidores que cumplían funciones de fiscalización.

