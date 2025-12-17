HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Fallece regidora de Municipalidad de San Isidro, María Del Rosario Fernández Revoredo

Fernández había denunciado dificultades para ejercer su labor como regidora y reportó problemas para asistir a sesiones virtuales debido a su salud.

Falleció regidora de la Municipalidad de San Isidro.
Falleció regidora de la Municipalidad de San Isidro. | Difusión | Composición LR

La regidora de la Municipalidad de San Isidro, María del Rosario Fernández Revoredo, falleció, según informaron sus familiares. Su deceso ocurre en un contexto marcado por desacuerdos y tensiones con la administración municipal encabezada por la alcaldesa Nancy Vizurraga.

Tras conocerse la noticia, la Municipalidad de San Isidro emitió comunicados oficiales y expresó sus condolencias a través de redes sociales. No obstante, los familiares de la regidora rechazaron el arreglo floral enviado por la comuna, en señal de disconformidad con la relación que mantuvo la autoridad edil con Fernández durante su gestión.

TE RECOMENDAMOS

¿VIZCARRA PODRÁ SALIR DE PRISIÓN? | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

lr.pe

Regidora denunció dificultades para ejercer su labor

Durante los últimos meses, la regidora había denunciado públicamente presuntas dificultades para ejercer su labor fiscalizadora. Vecinos del distrito destacaron su trabajo como arquitecta y regidora, especialmente por sus observaciones a la gestión municipal en distintos espacios del concejo.

En sesiones recientes quedó constancia de solicitudes realizadas por Fernández para participar de manera virtual en las reuniones del concejo, debido a su delicado estado de salud. Dichos pedidos, según registros municipales, fueron denegados en más de una ocasión.

Municipalidad de San Isidro envío sus condolencias a familia de María Del Rosario Fernández. Foto: Facebook de la Municipalidad de San Isidro

Municipalidad de San Isidro envío sus condolencias a familia de María Del Rosario Fernández. Foto: Facebook de la Municipalidad de San Isidro

PUEDES VER: Joven de 18 años fallece tras caer a tanque de combustible en el Callao mientras abastecía a otro camión

lr.pe

Asimismo, la regidora denunció que se le habría impedido el ingreso a una sesión de concejo bajo el argumento de que no figuraba como integrante del órgano edil. Este hecho fue expuesto por ella misma durante una sesión, en la que señaló el impacto que tuvo la situación en su estado emocional y físico.

Otra de las situaciones reportadas fue su retiro de la Comisión Fiscalizadora de Áreas Verdes, luego de que realizara observaciones sobre el mantenimiento de los parques del distrito. También se hicieron públicas denuncias de presunto hostigamiento hacia regidores que cumplían funciones de fiscalización.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Asesinan a futbolista de 14 años de club Cantolao Femenino en plena vía pública en el Callao

Asesinan a futbolista de 14 años de club Cantolao Femenino en plena vía pública en el Callao

LEER MÁS
Gremios periodísticos piden al Gobierno traslado del periodista Mitzar Castillejos tras el ataque que sufrió

Gremios periodísticos piden al Gobierno traslado del periodista Mitzar Castillejos tras el ataque que sufrió

LEER MÁS
"Sebastián era pura luz": familia exige justicia por joven acribillado tras salir de un gimnasio en Trujillo

"Sebastián era pura luz": familia exige justicia por joven acribillado tras salir de un gimnasio en Trujillo

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

Denuncian irregularidades en costoso curso en la Universidad Científica del Sur: de 350 matriculados, solo aprobaron a 3

LEER MÁS
Joven de 18 años fallece tras caer a tanque de combustible en el Callao mientras abastecía a otro camión

Joven de 18 años fallece tras caer a tanque de combustible en el Callao mientras abastecía a otro camión

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

Sorteo de La Tinka EN VIVO hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025: ¿cuáles serán los números ganadores del Pozo Millonario y más?

LEER MÁS
Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

Adolescente reportado como desaparecido por durante un mes no reconoce a su madre tras ser encontrado en Ventanilla: "No quiere hablar"

LEER MÁS
La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

La histórica avenida de San Martín de Porres que fue renovada tras 40 años de espera: trabajos comprenden mejoramiento de pistas, veredas y areas verdes

LEER MÁS
Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

Turistas violan restricciones en el Huascarán y se bañan en las lagunas protegidas del Parque Nacional en Áncash

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[Vía América TV] Real Madrid vs Talavera EN DIRECTO por la Copa del Rey 2025-26: juegan HOY

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Sociedad

Loreto: destruyen laboratorio clandestino y más de una tonelada de droga durante un operativo

Cusco: epidemiólogo recomienda control sanitario en aeropuerto ante riesgo de gripe AH3N2

Corte de luz en Cusco por Electro Sur Este: 2 distritos afectados este 18 y 21 de diciembre

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza denuncia dictadura congresal: "Hay un estado despótico que solo obedece a decisiones personales"

Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025