JNJ presenta proyecto de ley para que el Poder Judicial no intervenga en sus sanciones y nombramientos

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó un proyecto de ley al Congreso en la que busca que el Poder Judicial no intervenga en sus decisiones de nombramientos, sanciones, ratificaciones y evaluaciones contra jueces y fiscales.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La propuesta de la JNJ se da luego de que el Noveno Juzgado Constitucional le otorgó una medida cautelar a Delia Espinoza —tras haber sido suspendida por 6 meses por la JNJ por no reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación — para regresar a su cargo como titular del Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS ELECCIONES, PODER JUDICIAL Y PERÚ PROTESTA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Delia Espinoza: Comisión Permanente aprueba nuevo informe final que recomienda su segunda inhabilitación por 10 años

De esta manera, la JNJ propone modificar el artículo 142 de la Constitución Política, en la que intenta ponerse al mismo nivel del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), institución a la que el sistema judicial no puede revisar sus resoluciones en materia electoral. Asimismo, la iniciativa pretende fijar las competencias de los jueces constitucionales en los casos antes mencionados, conforme a lo establecido en el artículo 42 del Nuevo Código Procesal Constitucional.

Sin embargo, la JNJ propuso que el Poder Judicial solo pueda interferir en sus resoluciones cuando un juez o fiscal presente una acción de amparo si considera que se vulneraron sus derechos humanos.

JNJ contra el Poder Judicial

Con este proyecto de ley, ya son dos los intentos de la JNJ por impedir que el Poder Judicial interfiera en sus competencias. En noviembre pasado, en medio de los vaivenes por el retorno de Espinoza Valenzuela a la Fiscalía y luego de que el PJ le otorgara dos días —en distintos momentos— para cumplir con su reposición, la JNJ presentó una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional con el objetivo de frenar dicha decisión judicial.

En el escrito presentado ante el TC, la JNJ alegó un presunto “menoscabo de atribuciones” por parte del PJ, al haber otorgado una medida cautelar a favor de Espinoza, con lo cual se suspendía la ejecución de la sanción temporal.

Precisamente, ese es el mismo argumento que la JNJ utiliza para sustentar su proyecto de ley ante el Congreso. Según indicó la institución, la intervención del órgano judicial “afecta la seguridad jurídica, menoscaba la independencia funcional que la Constitución quiso garantizar a la JNJ” y provoca que “el sistema pierda coherencia estructural”.

"La interferencia judicial en las decisiones de la Junta Nacional de Justicia, además, produce un efecto de fragmentación del control disciplinario, pues a través de medidas cautelares, se suspenden sanciones de destitución o suspensión, generando la reposición provisional de magistrados cuya conducta fue declarada incompatible con la función judicial o fiscal", se lee en el documento.