Por primera vez en la historia democrática del Perú, las Elecciones Generales de 2026 podrían incluir la modalidad de voto digital, una forma de sufragio que permite emitir el voto desde un dispositivo con acceso a internet, como un celular o computadora, sin necesidad de acudir a un local de votación tradicional. Esta nueva modalidad está siendo implementada en forma de piloto supervisado por la ONPE y auditado por el JNE, y tiene por objetivo ampliar el acceso al voto y reducir barreras para ciertos grupos de electores.

¿Qué es el voto digital?

El voto digital es una modalidad que permite a los ciudadanos peruanos ejercer su derecho al sufragio mediante una plataforma electrónica, utilizando un dispositivo con conexión a internet y un sistema de identificación segura con certificado digital del DNI electrónico. Esta forma de votación busca ser una alternativa al voto presencial tradicional, especialmente para ciudadanos que se encuentran fuera del país o en situaciones que dificultan el desplazamiento el día de los comicios.

¿Quiénes podrán usar el voto digital en las Elecciones 2026?

La ONPE ha establecido que el voto digital será voluntario y progresivo, aplicado inicialmente en modalidad piloto para grupos de electores seleccionados, entre ellos:

Peruanos residentes en el extranjero.

Miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú que se encuentren fuera de su domicilio el día de las elecciones.

Personal de salud, bomberos y otros servidores públicos que no puedan acudir al local de votación físico.

Ciudadanos con discapacidad inscritos en el registro correspondiente.

Personal del JNE, RENIEC y la ONPE.

¿Cómo registrarse para el voto digital en las Elecciones 2026?

Para participar en la modalidad de voto digital, los electores deben registrarse en el portal oficial de la ONPE, a través de la página de Voto Digital:

➤ votodigital.onpe.gob.pe.

El proceso de registro estuvo abierto desde el 29 de octubre de 2025 hasta el 13 de diciembre de 2025, y solo quienes completaron ese trámite podrán votar digitalmente si el sistema recibe luz verde del JNE. El registro es voluntario e irreversible: una vez inscrito para votar digitalmente, el elector únicamente participará por esa vía.

Requisitos técnicos para ejercer el voto digital en las Elecciones Generales 2026

Para poder emitir el voto digital, los electores deben cumplir ciertos requisitos técnicos básicos:

Tener Documento Nacional de Identidad electrónico (DNIe) con certificados digitales vigentes hasta después de las elecciones.

Contar con un dispositivo con lector NFC (en caso de teléfonos móviles).

Instalar y usar la aplicación ONPE ID para autenticarse.

Tener una conexión a internet estable

¿Por qué se implementa el piloto del voto digital en las Elecciones 2026?

La iniciativa busca facilitar el ejercicio del derecho al voto, especialmente de aquellos ciudadanos que enfrentarían dificultades para acudir a un centro de votación físico, como peruanos en el extranjero o personal desplegado fuera de su distrito electoral. Asimismo, el piloto servirá para evaluar la seguridad y funcionalidad del sistema de votación electrónica en un contexto real.

Los beneficios y retos del voto digital en las Elecciones Generales 2026

Beneficios

Accesibilidad para ciudadanos en el extranjero.

Reducción de barreras de movilidad.

Modernización del sistema electoral.

Retos