Horóscopo de HOY, viernes 19 de diciembre de 2025 con Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR

Los astros traen este viernes 19 de diciembre nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, viernes 19 de diciembre?

Aries

Sé paciente y espera. Es posible que algunas de las gestiones que realices demanden más tiempo del pensado. Te alejas de personas negativas, todo a tu alrededor empezará a ser más armonioso.

Tauro

Podría estresarte la exigencia de un superior. Confía en ti y lograrás satisfacer sus expectativas. Luego de un período de distancias e inestabilidad, vuelve la armonía a tu vida sentimental.

Géminis

Una persona paciente y de experiencia te ayudará a resolver un asunto que venía complicándote. Un familiar con el que tuviste diferencias se acercará con la intención de disculparse.

Cáncer

Organízate y no trates de resolver todo a la vez, la recarga solo te generaría estrés y complicaciones. No idealices a esa persona y trata de conocerla en su real dimensión, será lo mejor.

Leo

Podrías darle la espalda a un compañero por algún mal entendido, concilia y no generes divisiones. Superas las dudas y toma la decisión de escribirle a esa persona. No la pierdas por orgullo.

Virgo

Una persona algo indiscreta te contará sobre las constantes tensiones entre tus superiores y compañeros. No hagas ningún comentario, pues lo que digas será tergiversado y aumentado.

Libra

Tu agenda laboral requiere el máximo de disciplina, no te distraigas y podrás resolver todo lo pendiente. Un familiar ha notado un cambio en tu actitud. Se acercará y deseará escucharte, confía.

Escorpio

Tendrás en claro como ejecutar tu labor, la eficiencia te permitirá ganar tiempo y lograr excelentes resultados. No pierdas la paciencia con tus seres queridos, de ti depende mantener la armonía.

Sagitario

Tendrás que saldar alguna deuda antes de iniciar ese proyecto o inversión que deseas concretar. No te precipites. Esa persona que te interesa es insegura. Ve lento y gánate su confianza.

Capricornio

Recibes buenas noticias respecto a gestiones que parecían complicarse, volverá la tranquilidad. Podrías dar tu palabra a una amistad en asuntos que luego no podrás cumplir, cuidado.

Acuario

Se presentará un imprevisto laboral, pero gracias a tu rapidez y buena gestión, todo estará bajo control. No permitas que asuntos sin importancia le resten armonía y tranquilidad a tu hogar.

Piscis

Organiza bien tus gastos, es posible que hagas planes con un dinero que aún no llegará a tus manos. Cancelarás actividades personales para dedicarle tiempo a un familiar que te necesita.