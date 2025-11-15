Autoridades hallaron el cuerpo de la segunda víctima mortal del naufragio de una embarcación en el río Huallaga. | Difusión

Autoridades hallaron el cuerpo de la segunda víctima mortal del naufragio de una embarcación en el río Huallaga. | Difusión

Durante la mañana del viernes 14 de noviembre, fue hallado el segundo cuerpo sin vida tras el naufragio de una pequeña embarcación en el río Huallaga, ocurrido el 9 de noviembre en la región de San Martín. La víctima fue identificada como José Anel Inga Vásquez, tutor de una niña de cinco años, quien aún permanece desaparecida.

El cadáver fue localizado en la zona de Huacamato Ocama, a varios kilómetros del lugar del accidente. Según los rescatistas, la fuerte corriente habría arrastrado su cuerpo hasta una orilla, donde fue avistado por pobladores que colaboraban en las labores de búsqueda, junto con las rondas campesinas y las autoridades locales.

TE RECOMENDAMOS POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

Continúan labores de búsqueda

La esposa de la víctima, Flor Maribel, fue quien reconoció el cuerpo. Con este hallazgo, suman dos las víctimas confirmadas tras la colisión del navío contra el tronco de un árbol en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.

Las labores de búsqueda de otras dos personas continúan, incluyendo a la menor de cinco años. Brigadistas, pobladores ribereños y personal especializado siguen trabajando, ampliando el área de rastreo tanto por vía fluvial como terrestre debido a las fuertes corrientes del río, que han dificultado las operaciones.

PUEDES VER: Adulto mayor de 80 años es encontrado sin vida en su departamento en Arequipa y detienen a su hijo como principal sospechoso

Primera víctima del naufragio

Tras el accidente de la embarcación fluvial que cubría la ruta entre Corazón de Jesús y Sión, se reportó la desaparición de cuatro personas: Árvido Acosta (conductor de la embarcación), Hans Santos Sánchez (motorista), José Anel Inga y una menor de edad.

El cuerpo de Santos Sánchez fue encontrado cerca del caserío Shumanza, en el sector Tanta. Según los pobladores, la embarcación, identificada como "Latón", habría sufrido desperfectos durante su travesía. Partes del motor fueron halladas río abajo por las fuertes corrientes del caudal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.