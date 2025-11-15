HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Universitario campeón del Clausura femenino
Universitario campeón del Clausura femenino     Universitario campeón del Clausura femenino     Universitario campeón del Clausura femenino     
Sociedad

Encuentran segundo cuerpo sin vida tras naufragio en el río Huallaga: siguen buscando a dos desaparecidos

Hasta el momento, se han encontrado los cuerpos de solo dos de las víctimas de la pequeña embarcación, que transportaba a nueve personas. Las autoridades continúan buscando al conductor del navío y a una menor de edad.

Autoridades hallaron el cuerpo de la segunda víctima mortal del naufragio de una embarcación en el río Huallaga.
Autoridades hallaron el cuerpo de la segunda víctima mortal del naufragio de una embarcación en el río Huallaga. | Difusión

Durante la mañana del viernes 14 de noviembre, fue hallado el segundo cuerpo sin vida tras el naufragio de una pequeña embarcación en el río Huallaga, ocurrido el 9 de noviembre en la región de San Martín. La víctima fue identificada como José Anel Inga Vásquez, tutor de una niña de cinco años, quien aún permanece desaparecida.

El cadáver fue localizado en la zona de Huacamato Ocama, a varios kilómetros del lugar del accidente. Según los rescatistas, la fuerte corriente habría arrastrado su cuerpo hasta una orilla, donde fue avistado por pobladores que colaboraban en las labores de búsqueda, junto con las rondas campesinas y las autoridades locales.

TE RECOMENDAMOS

POLARIZACIÓN, R4C1SMO Y POLÍTICA CON JEREMÍAS GAMBOA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

PUEDES VER: Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

lr.pe

Continúan labores de búsqueda

La esposa de la víctima, Flor Maribel, fue quien reconoció el cuerpo. Con este hallazgo, suman dos las víctimas confirmadas tras la colisión del navío contra el tronco de un árbol en el distrito de Campanilla, provincia de Mariscal Cáceres.

Las labores de búsqueda de otras dos personas continúan, incluyendo a la menor de cinco años. Brigadistas, pobladores ribereños y personal especializado siguen trabajando, ampliando el área de rastreo tanto por vía fluvial como terrestre debido a las fuertes corrientes del río, que han dificultado las operaciones.

PUEDES VER: Adulto mayor de 80 años es encontrado sin vida en su departamento en Arequipa y detienen a su hijo como principal sospechoso

lr.pe

Primera víctima del naufragio

Tras el accidente de la embarcación fluvial que cubría la ruta entre Corazón de Jesús y Sión, se reportó la desaparición de cuatro personas: Árvido Acosta (conductor de la embarcación), Hans Santos Sánchez (motorista), José Anel Inga y una menor de edad.

El cuerpo de Santos Sánchez fue encontrado cerca del caserío Shumanza, en el sector Tanta. Según los pobladores, la embarcación, identificada como "Latón", habría sufrido desperfectos durante su travesía. Partes del motor fueron halladas río abajo por las fuertes corrientes del caudal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Trabajadores de Migraciones anuncian huelga nacional indefinida a partir del 27 de noviembre

Trabajadores de Migraciones anuncian huelga nacional indefinida a partir del 27 de noviembre

LEER MÁS
Ministerio de Trabajo declara improcedente huelga de trabajadores del INPE, pero sindicato no dará marcha atrás este 13 de noviembre

Ministerio de Trabajo declara improcedente huelga de trabajadores del INPE, pero sindicato no dará marcha atrás este 13 de noviembre

LEER MÁS
José Jerí cumple un mes en la Presidencia: su estilo Bukele no funcionará si no se acompaña de políticas públicas, según experto

José Jerí cumple un mes en la Presidencia: su estilo Bukele no funcionará si no se acompaña de políticas públicas, según experto

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

Capturan a 'Flow La Fama', presunto autor intelectual del asesinato de los cantantes urbanos '26is' y 'Louis Producer' en VMT

LEER MÁS
Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

Habla chofer de camioneta que habría ocasionado tragedia en Arequipa: "Estoy afectado, pero voy a estar a disposición"

LEER MÁS
Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

Falsos comensales asesinan a payaso ‘Farolito’ y a su amigo mientras cenaban en chifa de Chimbote

LEER MÁS
Joven se sorprende al recuperar su celular robado tras operativo en Las Malvinas: "Esto es uno en un millón"

Joven se sorprende al recuperar su celular robado tras operativo en Las Malvinas: "Esto es uno en un millón"

LEER MÁS
Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

Peruanos pagan menos por el nuevo DNI electrónico en 2025, pero deben cumplir este único requisito, vía Reniec: ya no se emitirá el DNI azul

LEER MÁS
El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

El millonario puente Gunther se levanta sobre Arequipa para unir dos distritos claves: se construyó en 75 días tras su colapso total

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

Portugal vs Irlanda HOY vía ESPN 2 EN VIVO por las Eliminatorias UEFA: Cristiano Ronaldo se fue expulsado por un codazo

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Sociedad

Paro de transporte este 14 de octubre: estas son las universidades que no tendrán clases presenciales

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

¿Vas a viajar? Esta es la razón por la que Migraciones pide a los peruanos renovar el pasaporte con 6 meses de anticipación

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cae en Argentina ‘El Jorobado Deivi’, autor del atentado a la sede fiscal de La Libertad

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025