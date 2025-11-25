HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Paro de 48 horas aún no está confirmado en Lima y Callao: qué dicen los gremios de transportistas tras nuevo atentado

Un nuevo ataque armado contra una unidad de transporte reavivó el temor entre conductores y pasajeros, mientras los gremios evalúan medidas de protesta ante la creciente inseguridad.

Transportistas no acatarán paro de 48 horas, pero evalúan nuevas jornadas ante extorsiones y asesinatos
Transportistas no acatarán paro de 48 horas, pero evalúan nuevas jornadas ante extorsiones y asesinatos | Francisco Erazo | La República

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró la madrugada del martes 25 de noviembre cuando sicarios dispararon en repetidas ocasiones contra un bus de la empresa Etunijesa S.A.C., en el cruce del Callao y San Martín de Porres.

Al respecto, la ciudadanía se encuentra atenta ante una posible paralización de 48 horas, en un contexto en el que diversos gremios alertaron que por cada atentado se realizaría una nueva jornada de protestas.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Atacan a balazos cúster en avenida Pacasmayo: chofer se lanzó del vehículo para resguardarse

lr.pe

¿Habrá paro de transportistas este 26 de noviembre?: Esto dicen los gremios

La República consultó a gremios para obtener un panorama general sobre posibles protestas. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, señaló que la situación es insostenible. “Los conductores ya no tienen ningún tipo de confianza en las autoridades”, afirmó. Asimismo, aunque descartó un paro de 48 horas, confirmó que se está evaluando una jornada de protesta masiva junto a otros gremios. Sobre este punto, adelantó que se reunirán a finales de esta semana o inicios de la próxima para discutir el tema.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, se mostró indignado y pidió unión a los diferentes gremios para enfrentar la situación. "En este momento la situación es crítica. Si no hay una verdadera unidad entre los conductores y no se suman los dirigentes de los diferentes gremios, será imposible enfrentar esta crisis". Descartó por el momento un paro de 48 horas, pero indicó que mantendrá una reunión junto a gremios del Callao entre mañana y pasado para la posibilidad de un paro o una movilización en los próximos días.

PUEDES VER: Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

lr.pe

Nuevo atentado a transportistas en el cruce del Callao con San Martín de Porres

El atentado contra un bus de Etunijesa obligó al conductor de la unidad a lanzarse del vehículo para ponerse a salvo. Según se pudo conocer, el transportista iniciaba su jornada laboral con pasajeros a bordo cuando sucedió el incidente. Una moto lineal se aproximó al vehículo y disparó en múltiples ocasiones contra el parabrisas y la ventana en la que viaja el chofer, incluso una de las balas quedó atascada en la ventana lateral izquierda. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar y cercó la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Al respecto, el coronel José Quiroz, jefe de la División Policial Norte 1, indicó que los agentes de seguridad ciudadana reconocieron tres disparos relacionados con el ataque. Según se pudo observar en las cámaras de seguridad, el atacante soltó u objeto al momento de la huida, el cual se presumía podía ser un arma de fuego; sin embargo, durante la investigación no se encontró nada en la zona. Según las autoridades, el chofer solo quedó con algunos raspones.

Este reciente atentado se suma a la ola de violencia que viven los transportistas desde hace más de un año en el país, la cual ya ha cobrado decenas de vidas.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
¿Habrá paro de transporte el martes 25 de noviembre en Lima y Callao? Los últimos acuerdos de los gremios tras atentado contra empresas

¿Habrá paro de transporte el martes 25 de noviembre en Lima y Callao? Los últimos acuerdos de los gremios tras atentado contra empresas

LEER MÁS
Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

LEER MÁS
¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

¿Habrá paro de transportistas este 21 de noviembre tras nuevo ataque contra buses? Esto dicen los gremios

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

La avenida Haya de la Torre se transforma: así luce la renovada vía que conecta el Callao con San Martín de Porres

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

Accidente en Chancay: dos muertos y personas atrapadas tras choque entre bus El Dorado y camión en la Panamericana Norte

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Sociedad

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Corte de agua en Arequipa: 11 distritos afectados y horarios de Sedapar del 24 al 29 de noviembre

No habrá buses Santa Catalina en rutas SJL y VMT: paralizan operaciones tras amenaza extorsiva que afecta a más de 100 conductores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acude al Poder Judicial luego de vencerse el plazo para que la JNJ la reponga en la Fiscalía

Congreso EN VIVO: Comisión Permanente evalúa inhabilitaciones contra Delia Espinoza, Pedro Castillo y fiscales supremos

Juez corrige a Dina Boluarte dos veces durante audiencia: "No soy señora, soy señor, por lo visto no me está viendo"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025