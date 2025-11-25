Transportistas no acatarán paro de 48 horas, pero evalúan nuevas jornadas ante extorsiones y asesinatos | Francisco Erazo | La República

Un nuevo atentado contra el transporte público se registró la madrugada del martes 25 de noviembre cuando sicarios dispararon en repetidas ocasiones contra un bus de la empresa Etunijesa S.A.C., en el cruce del Callao y San Martín de Porres.

Al respecto, la ciudadanía se encuentra atenta ante una posible paralización de 48 horas, en un contexto en el que diversos gremios alertaron que por cada atentado se realizaría una nueva jornada de protestas.

¿Habrá paro de transportistas este 26 de noviembre?: Esto dicen los gremios

La República consultó a gremios para obtener un panorama general sobre posibles protestas. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas, señaló que la situación es insostenible. “Los conductores ya no tienen ningún tipo de confianza en las autoridades”, afirmó. Asimismo, aunque descartó un paro de 48 horas, confirmó que se está evaluando una jornada de protesta masiva junto a otros gremios. Sobre este punto, adelantó que se reunirán a finales de esta semana o inicios de la próxima para discutir el tema.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, se mostró indignado y pidió unión a los diferentes gremios para enfrentar la situación. "En este momento la situación es crítica. Si no hay una verdadera unidad entre los conductores y no se suman los dirigentes de los diferentes gremios, será imposible enfrentar esta crisis". Descartó por el momento un paro de 48 horas, pero indicó que mantendrá una reunión junto a gremios del Callao entre mañana y pasado para la posibilidad de un paro o una movilización en los próximos días.

Nuevo atentado a transportistas en el cruce del Callao con San Martín de Porres

El atentado contra un bus de Etunijesa obligó al conductor de la unidad a lanzarse del vehículo para ponerse a salvo. Según se pudo conocer, el transportista iniciaba su jornada laboral con pasajeros a bordo cuando sucedió el incidente. Una moto lineal se aproximó al vehículo y disparó en múltiples ocasiones contra el parabrisas y la ventana en la que viaja el chofer, incluso una de las balas quedó atascada en la ventana lateral izquierda. La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó al lugar y cercó la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Al respecto, el coronel José Quiroz, jefe de la División Policial Norte 1, indicó que los agentes de seguridad ciudadana reconocieron tres disparos relacionados con el ataque. Según se pudo observar en las cámaras de seguridad, el atacante soltó u objeto al momento de la huida, el cual se presumía podía ser un arma de fuego; sin embargo, durante la investigación no se encontró nada en la zona. Según las autoridades, el chofer solo quedó con algunos raspones.

Este reciente atentado se suma a la ola de violencia que viven los transportistas desde hace más de un año en el país, la cual ya ha cobrado decenas de vidas.

