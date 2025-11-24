Óscar Arriola asegura que el Estado de emergencia da "resultados enormes" pese a incremento de homicidios
El comandante general de la PNP aseguró que el estado de emergencia en Lima y Callao está obteniendo "resultados enormes". Sin embargo, los registros del Sinadef muestran que el promedio diario de homicidios continúa al alza y alcanzó su cifra más alta de los últimos años.
Durante un evento oficial, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, declaró que el estado de emergencia está generando “resultados enormes” en la lucha contra la delincuencia. Sus afirmaciones se dieron luego de que fuera consultado por RPP sobre una posible fecha de exposición de los resultados de la medida del Gobierno contra la delincuencia. Sin embargo, las estadísticas del SINADEF revelan que el promedio diario de asesinatos sigue aumentando a nivel nacional.
Además, Arriola pidió a los agentes emplear una postura “firme” frente a organizaciones delictivas. También respaldó el uso de la fuerza letal en casos de amenaza armada directa contra el personal policial. El oficial aseguró que los despliegues recientes han permitido desarticular bandas, intervenir zonas críticas y detener a personas con requisitoria.
Pese a este discurso optimista, el comportamiento de los homicidios plantea otra lectura. Las cifras actualizadas del Sinadef muestran que la tendencia ascendente no se ha revertido durante la actual administración. Según el análisis publicado el 23 de noviembre, el promedio diario subió a 5.41 casos, un incremento respecto a los días previos. La tendencia ya venía marcando aumentos sostenidos desde el año pasado.