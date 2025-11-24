Óscar Arriola asegura que el Estado de emergencia da "resultados enormes" pese a incremento de homicidios

Arriola aseguro que el estado de emergencia está dejando mucho resultados, pese a incremento de homicidios. Foto: composición LR

Arriola aseguro que el estado de emergencia está dejando mucho resultados, pese a incremento de homicidios. Foto: composición LR

Durante un evento oficial, el comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, declaró que el estado de emergencia está generando “resultados enormes” en la lucha contra la delincuencia. Sus afirmaciones se dieron luego de que fuera consultado por RPP sobre una posible fecha de exposición de los resultados de la medida del Gobierno contra la delincuencia. Sin embargo, las estadísticas del SINADEF revelan que el promedio diario de asesinatos sigue aumentando a nivel nacional.

Además, Arriola pidió a los agentes emplear una postura “firme” frente a organizaciones delictivas. También respaldó el uso de la fuerza letal en casos de amenaza armada directa contra el personal policial. El oficial aseguró que los despliegues recientes han permitido desarticular bandas, intervenir zonas críticas y detener a personas con requisitoria.

Pese a este discurso optimista, el comportamiento de los homicidios plantea otra lectura. Las cifras actualizadas del Sinadef muestran que la tendencia ascendente no se ha revertido durante la actual administración. Según el análisis publicado el 23 de noviembre, el promedio diario subió a 5.41 casos, un incremento respecto a los días previos. La tendencia ya venía marcando aumentos sostenidos desde el año pasado.