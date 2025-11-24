Estado de emergencia en fronteras afectaría el turismo en Piura, advierte Dircetur

Dircetur indicó que los turistas dejan un promedio de 600 soles diarios en alimentación y hotel. Créditos: archivo.

Dircetur indicó que los turistas dejan un promedio de 600 soles diarios en alimentación y hotel. Créditos: archivo.

El director regional de Comercio Exterior y Turismo de Piura, Leonardo Rosas Vallebuona, sostuvo que se espera la llegada de medio millón de turistas a las playas de Piura para las fiestas de fin de año y el verano de 2026.

"Cada turista que llega a las playas deja un promedio de 500 y 600 soles diarios y esto gira en torno al gasto de hotel y alimentación", puntualizó Rosas.

Asimismo, puntualizó que del país de Ecuador provienen la mayoría de turistas extranjeros que visitan Piura. Cómo se sabe, el país vecino comparte frontera con las provincias de Sullana y Ayabaca.

"Algunos provienen de la zona andina de Ecuador y les resulta más fácil y seguro visitar nuestras playas. Cómo sabemos, Ecuador atraviesa un proceso de violencia interna muy grande", explicó el funcionario.

Posible afectación

También se pronunció sobre el estado de emergencia en las fronteras del Perú. Cómo se sabe, el mandatario José Jerí anunció que se decretará el cierre de fronteras en 28 provincias del Perú que comparten fronteras con los países de Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil y Chile.

"Cualquier alerta puede afectar el turismo, de cara al inicio de la temporada de verano", apuntó el funcionario.