Sociedad

Movilización nacional el 27 de noviembre: más de 400.000 obreros de construcción civil exigen aumento salarial

La protesta se centrará en Iquitos, pero también se replicará en otras regiones. Los trabajadores demandan incrementos en los jornales y políticas efectivas para destrabar obras paralizadas.

Trabajadores exigen aumento salarial real y medidas contra mafias en sector de construcción civil
| Sebastián Blanco/LR

El jueves 27 de noviembre, más de 400.000 trabajadores de construcción civil realizarán una movilización nacional para exigir a la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) un aumento salarial real y la solución del Pliego Nacional de Reclamos 2026. La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) advierte que, tras más de un mes de negociación colectiva, no hay avances que respondan al alza del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo de los jornales.

La protesta incluye también un llamado urgente para enfrentar la presencia de mafias dentro del sector, destrabar obras paralizadas y mejorar condiciones laborales. “Los obreros en construcción civil de todo el Perú demandan un aumento salarial mayor a la inflación, un aumento real de sus jornales, que le brinde un respiro ante el alza del costo de vida”, afirmó el secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva Carbajal.

¿Qué exigen los obreros?: aumentos diarios y mejoras laborales

La FTCCP ha solicitado incrementos específicos en los jornales: 10 soles para el operario, 9 soles para el oficial y 8 soles para el peón. César Soberón, secretario de prensa del gremio, explicó a La República que estas cifras se han venido ajustando en la negociación, pero enfatizó que la contrapropuesta empresarial “es irrisoria comparada con la necesidad que tiene la familia de los trabajadores de mejorar sus condiciones de vida”.

El pliego incluye demandas adicionales: ampliación de la asignación escolar, mejoras ante paralizaciones por lluvias —“el trabajador está todo el día en la obra y es un día perdido para él”, señaló—, aumento de bonificaciones en trabajos de riesgo y mejorar la asignación escolar.

Además, plantean medidas para promover la contratación de mujeres en un sector donde aún enfrentan discriminación. “Muchas madres solteras están en el sector construcción (…) y muchas veces las mujeres trabajadoras no pueden acceder a obras”.

Obras paralizadas e infiltración del crimen organizado

Soberón explicó que la movilización también busca presionar por políticas públicas que permitan destrabar obras paralizadas por mala gestión o corrupción, afectando tanto la infraestructura pública como el empleo. A esto se suma un problema que golpea con fuerza al sector: la infiltración del crimen organizado. “Hay bandas que logran conseguir registro sindical (…) ingresan a una obra, amenazan de muerte a los ingenieros o incluso a los dueños, y exigen el 1% o 2% del valor de la obra”, advirtió.

El dirigente recordó que esta situación ya ha cobrado vidas: “De nuestra federación son 26 dirigentes (…) que han sido asesinados por el crimen organizado porque nuestros compañeros se han opuesto a estas mafias”. Por ello, pidió que la negociación colectiva se mantenga y fortalezca como un mecanismo que “cierra el paso a los pseudo sindicatos que extorsionan”.

Negociación estancada con CAPECO

Pese a más de un mes de reuniones desde la instalación oficial del trato directo el 20 de octubre, la FTCCP considera que CAPECO no está recogiendo el rol fundamental del trabajador ni el impacto del incremento del costo de vida. “No estamos percibiendo que esa consideración sea a tal nivel que reivindique el aporte de los trabajadores (…) planteamos que la propuesta de aumento salarial sea considerable y no se entienda como una dádiva”, afirmó Soberón.

El periodo de vigencia del convenio colectivo 2026 será de enero a diciembre, por lo que el gremio exige que la negociación se resuelva pronto para calzar con el año fiscal y la programación de obras.

Una protesta nacional con epicentro en Iquitos

Aunque habrá movilizaciones en todo el país, el epicentro será Iquitos. El gremio espera replicar o superar la convocatoria del 2 de octubre, cuando más de 400.000 trabajadores marcharon simultáneamente. Regiones como Arequipa, Cusco, Piura, Lambayeque, Moquegua y Loreto tendrán una presencia masiva de sindicatos, según la FTCCP. En Lima, la concentración será en la Plaza Dos de Mayo desde las 2 p.m., para luego movilizarse hacia el Ministerio de Trabajo, donde cerrarán la jornada con un mitin.

