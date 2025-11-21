HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Barristas causan destrozos a viviendas en El Agustino durante enfrentamiento: “Nadie nos devolverá lo dañado”

Los residentes denuncian la falta de seguridad en la zona, donde un serenazgo no puede controlar la situación. Piden a las autoridades medidas para evitar futuros enfrentamientos y mejorar la protección de sus hogares.

Barristas causan destrozos durante enfrentamiento. Foto: composición LR
Barristas causan destrozos durante enfrentamiento. Foto: composición LR | composición LR

Vecinos de El Agustino denunciaron que un grupo numeroso de barristas provocó serios destrozos en la zona durante la noche del jueves 20, generando temor y afectando vehículos y viviendas sin que las autoridades pudieran intervenir de manera oportuna. De acuerdo con los testimonios, los incidentes comenzaron alrededor de las 10 p. m. y se extendieron por varios minutos.

Según relató un residente del sector, la situación se descontroló rápidamente debido a la cantidad de personas involucradas. “Ha ocurrido desde las diez de la noche y ha sido una turba grande, y ni 10 ni 15 policías lo pueden retener. Además, en la zona solo tenemos un serenazgo, por lo que no puede hacer nada. Siempre pasan por aquí cuando hay partidos”, expresó el vecino, visiblemente preocupado por la reiteración de estos hechos.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Mototaxista agrede con fierro a chofer de bus La Roma luego que conductor le chocara su unidad en El Agustino: le robó sus ganancias tras ataque

lr.pe

Enfrentamiento entre barristas deja destrozos en El Agustino

Tras el enfrentamiento entre barristas, el área quedó llena de piedras, palos y bolsas, evidencia del nivel de violencia registrado. Además, diversos vehículos estacionados en la vía pública terminaron con las lunas y los faros rotos. Uno de los vecinos afectados indicó que, pese a presenciar cómo dañaban su automóvil, no pudo salir a detenerlos por temor a sufrir agresiones.

Las viviendas también resultaron perjudicadas. Varias ventanas y puertas de casas cercanas fueron impactadas por rocas lanzadas durante la disputa, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre los habitantes. Aunque no se reportaron heridos ni fallecidos, los daños materiales fueron significativos.

Investigan a los responsables

Ante la magnitud de los destrozos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para revisar las cámaras de seguridad y tratar de identificar a los responsables. Sin embargo, los vecinos se muestran escépticos sobre la posibilidad de obtener una reparación. “Nadie nos va a devolver lo dañado”, lamentaron. Además, temen que este tipo de episodios vuelva a repetirse cada vez que se realizan partidos que movilizan a grupos de barristas por la zona.

Los residentes exhortan a las autoridades a reforzar la seguridad en el distrito y a implementar un plan de acción que impida que estos hechos de violencia se repitan, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Mototaxista agrede con fierro a chofer de bus La Roma luego que conductor le chocara su unidad en El Agustino: le robó sus ganancias tras ataque

Mototaxista agrede con fierro a chofer de bus La Roma luego que conductor le chocara su unidad en El Agustino: le robó sus ganancias tras ataque

LEER MÁS
Colapsa techo de comisaría en El Agustino: derrumbe fue provocado por caída de muro de contención de una vivienda

Colapsa techo de comisaría en El Agustino: derrumbe fue provocado por caída de muro de contención de una vivienda

LEER MÁS
Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

Balean a policía en la puerta de su vivienda en El Agustino: agente permanece grave en el hospital Hipólito Unanue

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
ATU anuncia cierre de estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima por manifestaciones

ATU anuncia cierre de estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima por manifestaciones

LEER MÁS
Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

LEER MÁS
Vocera de EsSalud anuncia mejoras en atención de citas médicas, pero conductor llama en vivo para solicitar una y nadie responde

Vocera de EsSalud anuncia mejoras en atención de citas médicas, pero conductor llama en vivo para solicitar una y nadie responde

LEER MÁS
Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Sociedad

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025