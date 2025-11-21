Barristas causan destrozos a viviendas en El Agustino durante enfrentamiento: “Nadie nos devolverá lo dañado”

Vecinos de El Agustino denunciaron que un grupo numeroso de barristas provocó serios destrozos en la zona durante la noche del jueves 20, generando temor y afectando vehículos y viviendas sin que las autoridades pudieran intervenir de manera oportuna. De acuerdo con los testimonios, los incidentes comenzaron alrededor de las 10 p. m. y se extendieron por varios minutos.

Según relató un residente del sector, la situación se descontroló rápidamente debido a la cantidad de personas involucradas. “Ha ocurrido desde las diez de la noche y ha sido una turba grande, y ni 10 ni 15 policías lo pueden retener. Además, en la zona solo tenemos un serenazgo, por lo que no puede hacer nada. Siempre pasan por aquí cuando hay partidos”, expresó el vecino, visiblemente preocupado por la reiteración de estos hechos.

TE RECOMENDAMOS CONGRESO SE SUBE EL PRESUPUESTO A S/257.562 MILLONES | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Enfrentamiento entre barristas deja destrozos en El Agustino

Tras el enfrentamiento entre barristas, el área quedó llena de piedras, palos y bolsas, evidencia del nivel de violencia registrado. Además, diversos vehículos estacionados en la vía pública terminaron con las lunas y los faros rotos. Uno de los vecinos afectados indicó que, pese a presenciar cómo dañaban su automóvil, no pudo salir a detenerlos por temor a sufrir agresiones.

Las viviendas también resultaron perjudicadas. Varias ventanas y puertas de casas cercanas fueron impactadas por rocas lanzadas durante la disputa, lo que aumentó la sensación de inseguridad entre los habitantes. Aunque no se reportaron heridos ni fallecidos, los daños materiales fueron significativos.

Investigan a los responsables

Ante la magnitud de los destrozos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar para revisar las cámaras de seguridad y tratar de identificar a los responsables. Sin embargo, los vecinos se muestran escépticos sobre la posibilidad de obtener una reparación. “Nadie nos va a devolver lo dañado”, lamentaron. Además, temen que este tipo de episodios vuelva a repetirse cada vez que se realizan partidos que movilizan a grupos de barristas por la zona.

Los residentes exhortan a las autoridades a reforzar la seguridad en el distrito y a implementar un plan de acción que impida que estos hechos de violencia se repitan, especialmente en horarios nocturnos y fines de semana.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.