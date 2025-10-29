HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho
EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     EN VIVO: mira 'Fuerte y claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Policías cobran cupos a transportistas y Reniec expone datos | FUERTE Y CLARO con Manuela Camacho

Economía

Departamentos entre 60 y 70 m² concentran la demanda: ventas de viviendas familiares fueron de 25,7% en Lima

Los departamentos de 2 y 3 dormitorios han concentrado la mayor parte de las ventas, con una preferencia superior al 80% por proyectos en construcción.

Departamentos de 2 y 3 dormitorios son los más vendidos
Departamentos de 2 y 3 dormitorios son los más vendidos | CODIP

Los departamentos de 60 a 70 metros cuadrados se han convertido en los más solicitados en Lima durante 2025, consolidando una tendencia hacia viviendas más funcionales y accesibles.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

Según el informe más reciente de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), la demanda por este tipo de hogares fue de 25,7%, impulsada por familias jóvenes y profesionales que buscan equilibrio entre espacio, ubicación y precio.

TE RECOMENDAMOS

¡SUSY DÍAZ VUELVE! Y LOS VIZCARRA QUIEREN LLEGAR A PALACIO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Hong Kong prohibirá los departamentos muy pequeños que midan menos de 8 m² a partir del 2026

lr.pe

De acuerdo con el reporte de enero a septiembre de 2025, los departamentos de 2 y 3 dormitorios concentran la mayor parte de las ventas, consolidándose como los formatos preferidos por los compradores. Esta tendencia muestra el fortalecimiento del mercado inmobiliario peruano, impulsado por consumidores que buscan espacios funcionales, bien conectados y con alto valor de inversión.

Asimismo, los proyectos en plano y en construcción representan más del 80% de las preferencias, frente a una oferta en entrega inmediata inferior al 20%, lo que demuestra la confianza del comprador en los desarrollos en curso y en la proyección sostenida de crecimiento del sector.

PUEDES VER: Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

lr.pe

“La vivienda de 60 a 70 metros cuadrados refleja cómo está cambiando la forma en que vivimos y accedemos a una vivienda formal. Son espacios funcionales, bien ubicados y accesibles, que hacen posible el sueño de la casa propia con una inversión sostenible. Esta tendencia demuestra que el mercado inmobiliario puede crecer de manera responsable, respondiendo a las necesidades reales de las familias peruanas”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

Según el informe, la absorción promedio del mercado alcanzó 4,3% al cierre del tercer trimestre, uno de los niveles más altos de los últimos años. Este desempeño evidencia una demanda sólida y sostenida, respaldada por una oferta planificada que mantiene el equilibrio del sector.

En materia de precios, el estudio de CODIP destaca una estabilidad sostenida, con un incremento acumulado de sólo 1,5% en Lima Metropolitana en los últimos dos años, lo que brinda previsibilidad al inversionista y mantiene la vivienda formal como un activo atractivo.

El ticket promedio de compra también se mantiene estable, mientras los desarrolladores apuestan por áreas más eficientes y mejor distribución de ambientes.

“Por otro lado, es importante mencionar que la Vivienda de Interés Social sigue siendo uno de los principales motores del sector inmobiliario. Su impacto se siente cada vez más en zonas emergentes como Lima Norte, Sur y Moderna, donde la vivienda formal está consolidando nuevos polos de desarrollo urbano y generando oportunidades reales para miles de familias”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP.

El informe también resalta que las tasas de crédito hipotecario en soles permanecen estables, favoreciendo la recuperación de la confianza del consumidor.

La correlación positiva entre absorción y financiamiento confirma que el mercado responde con rapidez ante condiciones de crédito favorables.

Finalmente, Gálvez destacó que “el mercado inmobiliario peruano atraviesa una etapa de madurez y transformación. Hoy el comprador está más informado, la banca más competitiva y los desarrolladores más estratégicos. Todo ello contribuye a un crecimiento sostenible y responsable del sector”.

Notas relacionadas
Hong Kong prohibirá los departamentos muy pequeños que midan menos de 8 m² a partir del 2026

Hong Kong prohibirá los departamentos muy pequeños que midan menos de 8 m² a partir del 2026

LEER MÁS
Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

Vivir en un centro comercial: así serán los 414 departamentos que construirá inmobiliaria dentro de un mall en Chile

LEER MÁS
Paleontólogo sanmarquino denuncia amenazas de inmobiliarias tras descubrir fósiles de 20 millones de años en Ocucaje

Paleontólogo sanmarquino denuncia amenazas de inmobiliarias tras descubrir fósiles de 20 millones de años en Ocucaje

LEER MÁS
Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

Segundo pago de CTS 2025: ¿desde cuándo los trabajadores recibirán el beneficio y cómo hacer el retiro?

LEER MÁS
SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

SBS autoriza a las cooperativas usar depósitos a plazo para fortalecer su patrimonio tras una fusión

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
App de Interbank sufre caída: usuarios reportan que no pueden ingresar a su cuenta bancaria

App de Interbank sufre caída: usuarios reportan que no pueden ingresar a su cuenta bancaria

LEER MÁS
¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

¿Cuál es la nueva edad límite para trabajar en el sector público? Medida aprobada por el Congreso entró en vigencia este año

LEER MÁS
Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

Presentan proyecto de ley para retirar hasta 4 UIT de la ONP

LEER MÁS
Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

Pago ONP noviembre 2025: cronograma oficial para el pago de pensionistas 19990 y otros regímenes vía Banco de la Nación

LEER MÁS
Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

Salario pretendido de los peruanos aumenta a S/3.314, pero el ingreso real y el sueldo mínimo frenan el optimismo

LEER MÁS
Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

Estos son los nuevos beneficiarios del Fonavi en Perú que podrán cobrar la devolución de aportes en 2025, vía Banco de la Nación

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Hallan más de 70 cuerpos en favelas de Río de Janeiro y muertos tras fatal operativo policial aumentarían a 132

Fabián Bustos rompió su silencio y reconoció que no debió irse de Universitario: "Fue un error, pero me dejé llevar por la situación"

Economía

Precio del dólar en Perú HOY, miércoles 29 de octubre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Pluspetrol: Gas de Camisea genera el 40% de electricidad en Perú e impulsa la inversión regional

Segundo pago de la CTS en Perú iniciará en noviembre de 2025 a nivel nacional: estos son los trabajadores formales que podrán recibir el beneficio

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Reniec expone datos personales en web del Padrón de Elecciones 2026, pero responde que es legal

Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

¡Rompen el candado fiscal! Carlincatura muestra cómo el Congreso usará el dinero público con sus propias leyes

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025