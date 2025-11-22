La PNP desarticuló la banda criminal 'Los Despiadados del Cono Norte'. | Melissa Landa / La República

Un megaoperativo ejecutado por la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y la División de Investigación de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió la detención preliminar de 14 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Despiadados del Cono Norte', vinculada a casos de sicariato, extorsión y ataques armados en distintos distritos de Lima. La intervención se llevó a cabo de forma simultánea en la capital y Loreto durante la madrugada del 22 de noviembre, e incluyó 23 allanamientos y el registro de 12 celdas penitenciarias.

Según las autoridades, esta red criminal operaba desde cinco penales del país y estaba liderada presuntamente por Erick Luis Moreno Hernández, alias El Monstruo. La organización habría funcionado bajo la fachada de una empresa de seguridad, desde donde se habrían coordinado cobros de cupos, amenazas y atentados contra comerciantes, centros médicos y empresas de transporte.

Asesinatos a mototaxistas en Lima Norte

La Policía vincula a esta organización con una serie de hechos violentos ocurridos en Lima Norte desde 2022. Entre ellos destacan los asesinatos de los dirigentes mototaxistas Moisés Trujillo León (2022) y Williams Cruz Vargas (2024), quienes habían recibido amenazas previamente. Además, se les atribuyen atentados al centro comercial Mega 80, a la Clínica Universitaria y el homicidio de un ciudadano dentro de una tienda de muebles en Comas este año.

Entre los hechos delictivos atribuidos a esta organización criminal figuran incendios y asesinatos ligados al cobro de extorsiones. En el Mega 80, se reportó un incendio y un homicidio presuntamente precedidos por amenazas directas. Además, la organización estaría relacionada con el asesinato de Jhon Roger Rojas Ormaza, captado por cámaras de seguridad cuando ocurrió dentro de una tienda en el mismo distrito.

Detención de integrantes de 'Los Despiadados del Cono Norte'

Durante el operativo, las autoridades realizaron allanamientos en Comas, Villa El Salvador, Puente Piedra, Carabayllo, el Callao y en dos viviendas ubicadas en Loreto. En paralelo, se intervinieron celdas en los penales de Santa Mónica, Lurigancho, Ancón I, Cañete y Huaral, desde donde se presume se habrían dirigido las extorsiones y coordinado los atentados.

En total, fueron 14 personas detenidas: 13 en Lima y una ciudadana venezolana en Loreto. Todos los intervenidos cumplirán 15 días de detención preliminar mientras avanzan las investigaciones para determinar su participación directa o indirecta en los crímenes imputados.

Las diligencias están siendo dirigidas por el fiscal César Augusto Changa Echevarría, de la Segunda Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada (FSCECCOR). La Policía Nacional y el Ministerio Público continúan recolectando pruebas documentales y testimoniales para establecer la estructura jerárquica de la red criminal y definir el nivel de responsabilidad penal de cada implicado en los delitos registrados desde 2022 en Lima Norte.

Extradición de 'El Monstruo'

Paralelamente, la jueza Clara Ruíz Díaz autorizó la extradición al Perú de Erick Moreno Hernández, quien es requerido por los delitos de secuestro, asesinato, asociación ilícita y crimen organizado. Sus principales víctimas eran empresas de construcción y de transporte.

Moreno fue capturado el 25 de septiembre en San Lorenzo, Paraguay, durante un operativo conjunto entre la policía paraguaya y equipos de inteligencia peruanos. Su captura marca un precedente en el proceso de desarticulación de “Los Injertos del Cono Norte”, organización que habría operado bajo su mando principalmente en Lima Norte.

