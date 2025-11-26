HOYSuscripcion LR Focus

Cierre de embajada de Estados Unidos en Lima por Día de Acción de Gracias: no habrá atención este jueves 27 de noviembre

Desde el 25 de noviembre, la embajada abrió 4.000 nuevas citas para los trámites de visas B1/B2, alineadas con la demanda del Mundial 2026. Las entrevistas se agendarán entre enero y febrero de 2026.

Cierre de embajada de Estados Unidos en Lima por Día de Acción de Gracias
Cierre de embajada de Estados Unidos en Lima por Día de Acción de Gracias | Foto: Difusión.

La embajada de Estados Unidos en Lima anunció que este jueves 27 de noviembre por el Día de Acción de Gracias el establecimiento permanecerá cerrado. La atención se retomará el día siguiente. Por otro lado, desde el martes 25 de este mes la entidad apertura 4.000 citas tempranas para trámites de visa B1/B2 –para turismo y negocios, respectivamente–, principalmente por los partidos que se desarrollarán en este país durante la Copa del Mundo, que tendrá lugar en junio de 2026.

Según anunció la delegación diplomática, las nuevas entrevistas serán agendadas entre enero y febrero de 2026. Si bien la medida es resultado de la demanda por el evento deportivo, cualquier peruano puede postular, incluso si su solicitud fue rechazada en los últimos seis meses o si solo busca renovar una documento vencido.

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
Comunicado. Foto: Embajada de Estados Unidos.

Comunicado. Foto: Embajada de Estados Unidos.

Cómo solicitar correctamente la visa americana

Los interesados en obtener el documento para ingresar a los Estados Unidos deben seguir las siguientes indicaciones:

  • Llenar el formulario DS-160, imprimir la hoja de confirmación y crear una cuenta en el portal del Servicio de Atención de Visas.
  • Realizar el pago de la tarifa consular correspondiente.
  • Asistir a la entrevista en la embajada con el pasaporte vigente, la confirmación del DS-160 y el recibo de pago.

El oficial consular aprobará o denegará el pedido, según evalúe el motivo del viaje, la solvencia y el arraigo en el país. Además, desde junio de 2025, la Embajada exige que el aspirante al documento tenga visibles al público todas sus redes sociales el día de la entrevista. Esto incluye Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube y LinkedIn.

lr.pe

¿Por qué Estados Unidos celebra el día de acción de gracias?

El Día de Acción de Gracias se conmemora en Estados Unidos como una fecha para agradecer por las bendiciones recibidas durante el año, en especial por los frutos de la cosecha. Con el paso del tiempo, la celebración ha ido transformándose, aunque la importancia de la unión familiar se ha mantenido.

Su origen data de 1621, cuando los colonos ingleses, conocidos como los Peregrinos, festejaron su primera cosecha exitosa en América, invitando a los nativos americanos Wampanoag a un festín que duró tres días. En 1863, el entonces presidente Abraham Lincoln lo declaró feriado nacional y fijó su celebración para el último jueves de noviembre; no obstante, en 1939 se ajustó al cuarto jueves, fecha que se conserva hasta la actualidad.

