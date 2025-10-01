Embajada de EE. UU. en Perú anuncia interrupciones de servicios que afectarían emisión de visas: ¿continuarán los trámites?
El Senado de EE. UU. no logró un acuerdo para financiar el gobierno de Trump, lo que llevó al país a un ''shutdown'' y afecta servicios no esenciales. La Embajada de EE. UU. en Perú anunció algunos cambios en la emisión de visas y pasaportes.
Este martes, el Senado de Estados Unidos no logró ponerse de acuerdo para ampliar el financiamiento del gobierno. Pero, como no consiguió los votos suficientes, el país entró en un ''shutdown''. Esto significa que muchas oficinas y servicios públicos considerados no esenciales dejarán de funcionar. En ese sentido, la Embajada de EE. UU. en Perú se pronunció sobre la emisión de visas y pasaportes.
''Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad. Actualmente, los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación'', se lee en su comunicado.
La embajada anunció que sus redes sociales permanecerían poco activas hasta nuevo aviso.
¿Qué ha dicho el Departamento de Estado de EE. UU.?
El Departamento de Estado ha publicado una guía sobre operaciones durante la interrupción de asignaciones presupuestales) y señala que los servicios de pasaportes y visas programadas en EE. UU. y en embajadas y consulados en el extranjero continuarán operando mientras haya fondos suficientes provenientes de las tarifas (fees) para sustentar esas operaciones.
Usuarios reportan que no hay citas para las entrevistas
En los comentarios de la publicación de la Embajada en Instagram, algunos ciudadanos indicaron su malestar por la falta de atención desde hace algunos días. ''Hace más de 2 semanas no apertura citas para entrevista'', se lee en un comentario. Otras personas mencionaron que ya se habían aperturado fechas nuevas, para enero de 2027.
