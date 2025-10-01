A través de un comunicado, la Embajada informó que sus redes sociales tendrán poca actividad hasta que se reanuden operaciones normales, excepto para información urgente sobre seguridad. | Composición LR

A través de un comunicado, la Embajada informó que sus redes sociales tendrán poca actividad hasta que se reanuden operaciones normales, excepto para información urgente sobre seguridad. | Composición LR

Este martes, el Senado de Estados Unidos no logró ponerse de acuerdo para ampliar el financiamiento del gobierno. Pero, como no consiguió los votos suficientes, el país entró en un ''shutdown''. Esto significa que muchas oficinas y servicios públicos considerados no esenciales dejarán de funcionar. En ese sentido, la Embajada de EE. UU. en Perú se pronunció sobre la emisión de visas y pasaportes.

''Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán regularmente hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad. Actualmente, los servicios programados de pasaportes y visas en Estados Unidos y en las embajadas y consulados estadounidenses en el extranjero continuarán durante la interrupción de asignaciones, según lo permita la situación'', se lee en su comunicado.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA al ataque y PRENSA bajo ataque | Sin Guion con Rosa María Palacios

La embajada anunció que sus redes sociales permanecerían poco activas hasta nuevo aviso.

¿Qué ha dicho el Departamento de Estado de EE. UU.?

El Departamento de Estado ha publicado una guía sobre operaciones durante la interrupción de asignaciones presupuestales) y señala que los servicios de pasaportes y visas programadas en EE. UU. y en embajadas y consulados en el extranjero continuarán operando mientras haya fondos suficientes provenientes de las tarifas (fees) para sustentar esas operaciones.

PUEDES VER: Estos son los motivos por los que pueden rechazar la visa americana en 2025 y negar la entrada a Estados Unidos

Usuarios reportan que no hay citas para las entrevistas

En los comentarios de la publicación de la Embajada en Instagram, algunos ciudadanos indicaron su malestar por la falta de atención desde hace algunos días. ''Hace más de 2 semanas no apertura citas para entrevista'', se lee en un comentario. Otras personas mencionaron que ya se habían aperturado fechas nuevas, para enero de 2027.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.