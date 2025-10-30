Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero embajador de Perú en Estados Unidos
El último 22 de octubre, el Gobierno dio por concluidas las funciones de Alfredo Ferrero como embajador de Perú en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente José Jerí decidió ratificarlo en el cargo 8 días después.
- Keiko Fujimori anunciará su candidatura a la presidencia con Fuerza Popular para Elecciones 2026
- Martín Vizcarra: Poder Judicial declara infundado pedido de anulación de casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua
El Gobierno de José Jerí ratificó a Alfredo Ferrero como embajador de Perú en Estados Unidos. A través de la resolución suprema N.º 164-2025-RE se designó en el cargo a Ferrero Diez Canseco, quien anteriormente fue nombrado durante el mandato de Dina Boluarte, luego de que el 22 de octubre se dio por concluidas sus funciones en el país dirigido por Donald Trump.
Escucha la noticiaTexto convertido en audio
La decisión publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano este jueves 30 de octubre, lleva las firmas del presidente Jerí Oré y ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.
TE RECOMENDAMOS
PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
PUEDES VER: María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio
Ratificación de Alfredo Ferrero como Diez Canseco como embajador de Perú en Estados Unidos
De igual manera, se ratificó a Carlos Hakansson Nieto como embajador del Perú en Costa Rica, a quien también se había dado por concluidas sus funciones hace unos días.
Por otro lado, el Gobierno designó a Javier Paulinich Velarde como embajador del Perú en la India.