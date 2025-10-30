Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero embajador de Perú en Estados Unidos

Anteriormente, el presidente José Jerí había retirado del cargo a Alfredo Ferrero. Foto: Composición/LR

Anteriormente, el presidente José Jerí había retirado del cargo a Alfredo Ferrero. Foto: Composición/LR

El Gobierno de José Jerí ratificó a Alfredo Ferrero como embajador de Perú en Estados Unidos. A través de la resolución suprema N.º 164-2025-RE se designó en el cargo a Ferrero Diez Canseco, quien anteriormente fue nombrado durante el mandato de Dina Boluarte, luego de que el 22 de octubre se dio por concluidas sus funciones en el país dirigido por Donald Trump.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

La decisión publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano este jueves 30 de octubre, lleva las firmas del presidente Jerí Oré y ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela.

TE RECOMENDAMOS PLEITO DE TRENES, CANDIDATOS Y SEGURIDAD | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: María Acuña: Municipalidad de Surco demuele parte de la casa de congresista y coloca muros afuera de su domicilio

Ratificación de Alfredo Ferrero como Diez Canseco como embajador de Perú en Estados Unidos

De igual manera, se ratificó a Carlos Hakansson Nieto como embajador del Perú en Costa Rica, a quien también se había dado por concluidas sus funciones hace unos días.

Por otro lado, el Gobierno designó a Javier Paulinich Velarde como embajador del Perú en la India.