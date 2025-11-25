Sorteo del Mundial 2026: así quedan los bombos y el formato para la próxima Copa del Mundo

Cada vez falta menos para el torneo de fútbol más esperado por los aficionados: el Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. A menos de doscientos días para su inicio, la FIFA ya ha establecido el sistema que definirá la conformación de los doce grupos de cuatro selecciones en la fase inicial, un formato que se utilizará por primera vez en la historia del campeonato.

El sorteo se realizará este viernes 5 de diciembre en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en Washington D. C. Allí se reunirán los entrenadores y directivos de las selecciones clasificadas, además de las que aún compiten por un cupo, para conocer a sus rivales en la primera ronda.

Así están formados los bombos para este sorteo. Foto: FIFA

¿Cómo están conformados los bombos para el sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Bombo 1: Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania

Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania Bombo 2: Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia

Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, RP de Irán, República de Corea, Ecuador, Austria y Australia Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica

Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Catar, Arabia Saudí y Sudáfrica Bombo 4: Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curasao, Haití, Nueva Zelanda, clasificados A, B, C y D de las eliminatorias europeas, clasificados 1 y 2 del torneo clasificatorio de la FIFA

Cabe señalar que Canadá, México y Estados Unidos serán identificados con bolas de colores distintos en el sorteo del Mundial, al ser los países anfitriones. Según el calendario oficial, México ocupará la posición A1 (bola verde), Canadá la B1 (bola roja) y Estados Unidos la D1 (bola azul). Las otras nueve selecciones del bombo 1 tendrán bolas del mismo color y se ubicarán automáticamente en la posición 1 del grupo que les corresponda.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

El Mundial de 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, volverá a jugarse a mitad de año, tal como ocurría antes de Qatar 2022. Así, la Copa del Mundo se desarrollará durante el verano del hemisferio norte. Según la FIFA, el torneo comenzará el 11 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026, abarcando un total de 39 días.

El partido inaugural se disputará en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, mientras que la final tendrá lugar en el MetLife Stadium, situado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

¿Cuáles son los estadios dónde se jugará el Mundial 2026?

Un total de 41 sedes fueron seleccionadas para acoger este importante evento deportivo, distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá.

Sede México:

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,000)

Guadalajara: Estadio Akron (48,000)

Monterrey: Estadio BBVA (53,500)

Sede USA:

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (75,000)

Boston: Gillette Stadium (65,000)

Dallas: AT&T Stadium (94,000)

Houston: NRG Stadium (72,000)

Kansas City: Arrowhead Stadium (73,000)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000)

Miami: Hard Rock Stadium (65,000)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (69,000)

San Francisco Bay Area: Levi's Stadium (71,000)

Seattle: Lumen Field (69,000)

Sede Canadá: