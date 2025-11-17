HOYSuscripcion LR Focus

USA

Estados Unidos advierte que revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte de esta manera

La visa americana es esencial para ingresar a Estados Unidos. Las autoridades recomiendan mantenerla en buen estado para evitar inconvenientes.

EE.UU. revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte visiblemente dañado.
EE.UU. revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte visiblemente dañado. | Shutterstock

La visa americana es un requisito clave para ingresar a Estados Unidos, ya que, a no ser que tengas otro tipo de autorización válida, las autoridades exigirán este documento a toda persona que no sea ciudadana ni residente permanente del país.

En este sentido, el Departamento de Estado resaltó la importancia de mantener en buen estado la visa adherida al pasaporte, ya que si se presenta con deterioro considerable, será declarada inválida y no se podrá emplear para realizar el viaje.

No hagas esto si no quieres perder tu visa americana

Según las autoridades migratorias, cualquier visa que esté visiblemente dañada o que haya sido retirada del pasaporte en el que fue originalmente emitida perderá su validez para ingresar a Estados Unidos. “Si tu visado ha sido dañado de alguna manera, tendrás que volver a solicitar un nuevo visado en una embajada o consulado estadounidense en el extranjero”, indicaron.

Asimismo, se hace una advertencia especial para quienes obtengan un nuevo pasaporte pero aún conserven una visa vigente en el anterior: bajo ninguna circunstancia deben desprender la visa del documento original para ubicarla en el nuevo. En este caso, deberán viajar con ambos pasaportes. Si la visa es removida de su lugar original, las autoridades procederán a revocarla, sin importar que aún esté dentro del período de vigencia.

Otros motivos por las que EE.UU. puede revocar tu visa

  • Información nueva o falsa: si en algún momento se determina que una visa fue concedida con base en información engañosa o por la omisión de datos relevantes, esta puede ser anulada por las autoridades.
  • Modificación de condiciones personales: también es posible que una visa sea cancelada si se presentan cambios importantes en las circunstancias del solicitante, como antecedentes penales recientes, vínculos con actividades ilegales o indicios de que ya no cumple con los requisitos correspondientes a la categoría bajo la cual fue otorgada.
  • Motivos de seguridad o interés nacional: el Departamento de Estado tiene la facultad de revocar visas si considera que la estadía del titular en Estados Unidos podría representar una amenaza para la seguridad o los intereses del país.
  • Decisión consular: un funcionario consular puede rechazar o cancelar una visa si concluye que fue aprobada por error o si surgen nuevas evidencias. En muchos casos, esta determinación no admite apelaciones ni puede ser revisada por instancias judiciales.

¿Qué pasa si tienes la visa americana vencida?

Para ingresar legalmente a EE.UU, es indispensable que la visa estadounidense esté vigente en el momento del arribo. Sin embargo, las autoridades migratorias aclaran que no representa un problema si este documento llega a vencer mientras la persona ya se encuentra dentro del país.

“Podrás permanecer en Estados Unidos durante tu periodo autorizado de estancia, incluso si tu visado expira durante el tiempo que estés en Estados Unidos”, señalaron las autoridades.

