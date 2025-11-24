La Embajada de EE. UU. en Perú habilita 4.000 citas para visas B1/B2, dirigidas a quienes desean asistir al Mundial 2026. Las citas estarán disponibles desde el 25 de noviembre. | composición LR

La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció la apertura de 4.000 citas tempranas para trámites de visa B1/B2 (turismo y negocios), una medida dirigida principalmente a quienes planean viajar a los partidos del Mundial 2026, que tendrá varias sedes en territorio estadounidense. Los peruanos interesados podrán acceder a estos cupos desde este martes 25 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m., según informó la delegación diplomática a través de sus redes sociales.

Las nuevas citas serán agendadas entre enero y febrero de 2026, meses previos al inicio de la Copa del Mundo en junio. Aunque la medida responde a la demanda por el torneo deportivo, cualquier persona puede postular, incluso si su solicitud fue rechazada en los últimos seis meses o si solo busca renovar una visa ya vencida.

La entidad publicó la noticia en sus redes sociales, y dejaron un enlace en su biografía para agendar la cita. Foto: Instagram.

Requisitos y proceso para pedir visa americana

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben:

Completar el formulario DS-160, imprimir la confirmación y crear una cuenta en el portal del Servicio de Atención de Visas.

Pagar la tarifa consular correspondiente.

Acudir a la entrevista en la embajada con pasaporte vigente, hoja del DS-160 y comprobante de pago.

El oficial consular evaluará el motivo del viaje, la solvencia y el arraigo en el país. En caso de aprobación, el pasaporte con la visa será entregado según la modalidad elegida.

Nuevo filtro obligatorio: redes sociales públicas

Desde junio de 2025, la Embajada exige que todas las redes sociales del solicitante estén visibles al público el día de la entrevista. Esto incluye Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube y LinkedIn.

El Departamento de Estado de EE. UU. revisa interacciones que puedan reflejar hostilidad hacia el país, discurso de odio, mensajes violentos o vínculos sospechosos. Perfiles privados, eliminados o con información omitida pueden llevar a un rechazo automático por falta de transparencia.

¿Cuánto cuesta solicitar el visado de turista?

Desde el pasado 1 de octubre, los peruanos pagan un monto significativamente mayor para solicitar una visa de turismo o negocios hacia Estados Unidos. La tarifa pasó de US$185 (S/ 644) a US$435 (S/ 1.513) debido a la incorporación de una nueva “tarifa de integridad”.

Este aumento se originó tras la aprobación de la ley ‘One Big Beautiful Bill’, que impone un recargo adicional de US$250 a todos los visitantes.

