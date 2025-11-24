Visa a EE. UU. podría salir antes de febrero: embajada anuncia 4.000 citas para peruanos que quieran ir al Mundial
Los peruanos pueden agendar citas para la visa, incluso si su solicitud fue rechazada recientemente. Desde junio, las redes sociales deben ser públicas para el día de la entrevista.
- Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida
- Minedu confirma el fin de las clases escolares 2025: ¿cuando es el cierre del año escolar, según calendario oficial?
La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció la apertura de 4.000 citas tempranas para trámites de visa B1/B2 (turismo y negocios), una medida dirigida principalmente a quienes planean viajar a los partidos del Mundial 2026, que tendrá varias sedes en territorio estadounidense. Los peruanos interesados podrán acceder a estos cupos desde este martes 25 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m., según informó la delegación diplomática a través de sus redes sociales.
Las nuevas citas serán agendadas entre enero y febrero de 2026, meses previos al inicio de la Copa del Mundo en junio. Aunque la medida responde a la demanda por el torneo deportivo, cualquier persona puede postular, incluso si su solicitud fue rechazada en los últimos seis meses o si solo busca renovar una visa ya vencida.
TE RECOMENDAMOS
CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
La entidad publicó la noticia en sus redes sociales, y dejaron un enlace en su biografía para agendar la cita. Foto: Instagram.
PUEDES VER: Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres
Requisitos y proceso para pedir visa americana
Para iniciar el trámite, los solicitantes deben:
- Completar el formulario DS-160, imprimir la confirmación y crear una cuenta en el portal del Servicio de Atención de Visas.
- Pagar la tarifa consular correspondiente.
- Acudir a la entrevista en la embajada con pasaporte vigente, hoja del DS-160 y comprobante de pago.
El oficial consular evaluará el motivo del viaje, la solvencia y el arraigo en el país. En caso de aprobación, el pasaporte con la visa será entregado según la modalidad elegida.
Nuevo filtro obligatorio: redes sociales públicas
Desde junio de 2025, la Embajada exige que todas las redes sociales del solicitante estén visibles al público el día de la entrevista. Esto incluye Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube y LinkedIn.
El Departamento de Estado de EE. UU. revisa interacciones que puedan reflejar hostilidad hacia el país, discurso de odio, mensajes violentos o vínculos sospechosos. Perfiles privados, eliminados o con información omitida pueden llevar a un rechazo automático por falta de transparencia.
PUEDES VER: Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos
¿Cuánto cuesta solicitar el visado de turista?
Desde el pasado 1 de octubre, los peruanos pagan un monto significativamente mayor para solicitar una visa de turismo o negocios hacia Estados Unidos. La tarifa pasó de US$185 (S/ 644) a US$435 (S/ 1.513) debido a la incorporación de una nueva “tarifa de integridad”.
Este aumento se originó tras la aprobación de la ley ‘One Big Beautiful Bill’, que impone un recargo adicional de US$250 a todos los visitantes.
¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.