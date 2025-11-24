HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima
Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     Cierran temporalmente 4 estaciones del Metropolitano en el Centro de Lima     
Sociedad

Visa a EE. UU. podría salir antes de febrero: embajada anuncia 4.000 citas para peruanos que quieran ir al Mundial

Los peruanos pueden agendar citas para la visa, incluso si su solicitud fue rechazada recientemente. Desde junio, las redes sociales deben ser públicas para el día de la entrevista.

La Embajada de EE. UU. en Perú habilita 4.000 citas para visas B1/B2, dirigidas a quienes desean asistir al Mundial 2026. Las citas estarán disponibles desde el 25 de noviembre.
La Embajada de EE. UU. en Perú habilita 4.000 citas para visas B1/B2, dirigidas a quienes desean asistir al Mundial 2026. Las citas estarán disponibles desde el 25 de noviembre. | composición LR

La Embajada de Estados Unidos en el Perú anunció la apertura de 4.000 citas tempranas para trámites de visa B1/B2 (turismo y negocios), una medida dirigida principalmente a quienes planean viajar a los partidos del Mundial 2026, que tendrá varias sedes en territorio estadounidense. Los peruanos interesados podrán acceder a estos cupos desde este martes 25 de noviembre, a partir de las 9:00 a.m., según informó la delegación diplomática a través de sus redes sociales.

Las nuevas citas serán agendadas entre enero y febrero de 2026, meses previos al inicio de la Copa del Mundo en junio. Aunque la medida responde a la demanda por el torneo deportivo, cualquier persona puede postular, incluso si su solicitud fue rechazada en los últimos seis meses o si solo busca renovar una visa ya vencida.

TE RECOMENDAMOS

CONGRESO ELIMINA EDUCACIÓN QUE PROTEGE DE 4BVS0S A MENORES | FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO
La entidad publicó la noticia en sus redes sociales, y dejaron un enlace en su biografía para agendar la cita. Foto: Instagram.

La entidad publicó la noticia en sus redes sociales, y dejaron un enlace en su biografía para agendar la cita. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

lr.pe

Requisitos y proceso para pedir visa americana

Para iniciar el trámite, los solicitantes deben:

  • Completar el formulario DS-160, imprimir la confirmación y crear una cuenta en el portal del Servicio de Atención de Visas.
  • Pagar la tarifa consular correspondiente.
  • Acudir a la entrevista en la embajada con pasaporte vigente, hoja del DS-160 y comprobante de pago.

El oficial consular evaluará el motivo del viaje, la solvencia y el arraigo en el país. En caso de aprobación, el pasaporte con la visa será entregado según la modalidad elegida.

Nuevo filtro obligatorio: redes sociales públicas

Desde junio de 2025, la Embajada exige que todas las redes sociales del solicitante estén visibles al público el día de la entrevista. Esto incluye Instagram, Facebook, X, TikTok, YouTube y LinkedIn.

El Departamento de Estado de EE. UU. revisa interacciones que puedan reflejar hostilidad hacia el país, discurso de odio, mensajes violentos o vínculos sospechosos. Perfiles privados, eliminados o con información omitida pueden llevar a un rechazo automático por falta de transparencia.

PUEDES VER: Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

lr.pe

¿Cuánto cuesta solicitar el visado de turista?

Desde el pasado 1 de octubre, los peruanos pagan un monto significativamente mayor para solicitar una visa de turismo o negocios hacia Estados Unidos. La tarifa pasó de US$185 (S/ 644) a US$435 (S/ 1.513) debido a la incorporación de una nueva “tarifa de integridad”.

Este aumento se originó tras la aprobación de la ley ‘One Big Beautiful Bill’, que impone un recargo adicional de US$250 a todos los visitantes.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Estados Unidos advierte que revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte de esta manera

Estados Unidos advierte que revocará visas a los inmigrantes que presentan su pasaporte de esta manera

LEER MÁS
Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

Visa a Estados Unidos podrá ser negada a peruanos con cáncer, obesidad, diabetes y otras enfermedades, según nueva orden

LEER MÁS
Estados Unidos otorga visa humanitaria a hija de peruana que quedó en estado vegetal tras accidente en Disney

Estados Unidos otorga visa humanitaria a hija de peruana que quedó en estado vegetal tras accidente en Disney

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

Hombre muere tras quedarse dormido en la pista y ser atropellado por miniván en San Martín de Porres

LEER MÁS
Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

Reniec confirma que a partir de esta edad ya no es necesario llevar la fotografía impresa para tramitar el DNI en Perú 2025

LEER MÁS
Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Indecopi sanciona a Nestlé Perú con más de S/600 mil por etiquetar productos para mascotas con información engañosa

Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

Marco Rubio advierte que aprobar el plan de paz entre Rusia y Ucrania “requerirá más tiempo de lo debido”

Sociedad

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el lunes 24 de noviembre

Niño quedó atrapado en escaleras eléctricas del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez

Temblor HOY, 24 de noviembre, según IGP: ¿de qué magnitud fue el último sismo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza acusa a la JNJ de maniobrar para impedir su regreso: “Sería un golpe de Estado”

Ministerio Público solicita cadena perpetua para Victor Polay, excabecilla del MRTA, por la masacre de Tarapoto

Dina Boluarte busca anular su vacancia: expresidenta presenta acción de amparo ante el Poder Judicial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025