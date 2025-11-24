HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Detienen a alias 'Colocho', acusado de asesinar a dos policías, en Barranca: estuvo preso y lo dejaron libre dos veces

La Policía Nacional del Perú desarticuló la banda criminal Los Malditos de Barranca en Supe, capturando a cinco presuntos integrantes en flagrancia delictiva por tenencia ilegal de armas y tráfico de drogas.

Detienen a alias 'Colocho', acusado de asesinar a dos policías, en Barranca
Detienen a alias 'Colocho', acusado de asesinar a dos policías, en Barranca | Foto: composición LR/Difusión.

A través de un operativo especializado en el distrito de Supe, con uso de un dron y trabajo de inteligencia, efectivos de la Comisaría Pativilca y la Depincri Barranca lograron la desarticulación de la banda criminal Los Malditos de Barranca, donde capturaron en flagrancia delictiva a cinco de sus presuntos integrantes inmersos en los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.

En medio de esta intervención, se detuvo a Ismael Mariñas Palacios, alias ‘Colocho’ (34) años, quien estuvo en prisión en dos ocasiones y es acusado de asesinar a dos miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP).

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Falso pasajero balea a chofer de minivan y a pasajera en Carabayllo: sujeto grabó ataque

PNP desarticula Los Malditos de Barranca

La madrugada del último lunes 18 de noviembre, la PNP llevó a cabo una emboscada a una camioneta blanca, en la que se encontraba Alias ‘Colocho’. El vehículo, que era resguardado por dos motos que lo resguardaban, fue interceptado cuando salía de los sembríos de Barranca con sentido a la Panamericana Norte

“Al momento de su intervención, se le encuentra debajo del asiento dos cartuchos de dinamita, municiones, droga. Esta camioneta, que se desplaza por el Centro Poblado Santa Elena Sur, en Barranca, estaba siendo escoltada por dos motos. Uno es un peruano y el otro un venezolano. Todos tienen antecedentes policiales”, señaló este 23 de noviembre para Latina el General PNP Juan Mundaca Montenegro, quien lideró la operación junto al coronel Wilfredo Wingart y el comandante Edwin Sandoval

Durante el operativo, también se intervino a Michael Owen Núñez Palacios, alias ‘Nacho’; Gandy Mucho Alvarado, alias ‘Viejo’; Milagros Alvarado Díaz, alias ‘Gilera’; y el venezolano Dailer Prieto Medina, todos con antecedentes policiales. Según la PNP, a los motociclistas se les encontró municiones y a uno de los miembros se le halló más de S/8.600, dinero que señalan sería producto de la extorsión.

De momento, alias ‘Colocho’ se encuentra detenido preliminarmente por 15 días y es investigado por los delitos de sicariato, extorsión y tenencia ilegal de armas. Además, Mundaca refirió que, desde la captura, algunas personas se han acercado a presentar denuncias.

Cinco presuntos integrantes de Los Malditos de Barranca. Foto: Difusión.

Cinco presuntos integrantes de Los Malditos de Barranca. Foto: Difusión.

¿Quién es alias ‘Colocho’?

Mariñas Palacios nació en Sullana, Piura, y mide 1.57 de estatura, pero es uno de los delincuentes más peligrosos del norte chico. Estuvo preso por robo agravado de 2013 al 2021 en el penal de Huacho. Al año siguiente, fue capturado en Huancayo tras un operativo policial que buscaba interceptar una camioneta sospechosa de trasladar droga. Producto de esa intervención, perdieron la vida el teniente Tom Pérez Cristóbal y el suboficial técnico de primera, Manuel Páucar Alanya (39).

“Él terminó con una herida de bala en la pierna (…). Después de 3 años es dado en libertad y, según tenemos información, por falta de pruebas. Ahora, esperemos que nuestros órganos jurisdiccionales, con tanta situación que le hemos encontrado, ya no les den libertad a estos sujetos”, refirió Mundaca Montenegro. En esta última detención, se le encontró un arma de fuego, que la PNP indica como robada entre 2022 y 2023 en un asalto a un miembro del Ejército.

