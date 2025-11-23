HOYSuscripcion LR Focus

Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima
Alianza goleó 3-0 a UTC en la última fecha del Clausura
Sociedad

Conductor de tráiler cambiaba llanta en Panamericana Norte y muere tras ser arrollado por camión en Huacho

El accidente ocurrió en el kilómetro 134, provocando graves daños en ambos vehículos. Las autoridades restringieron el tránsito en la Panamericana Norte, habilitando solo un carril debido a un fuerte olor a gas en la zona.

Un vehículo pesado chocó por detrás a un tráiler rojo cuando el conductor detuvo su unidad para cambiar una llanta.
Un vehículo pesado chocó por detrás a un tráiler rojo cuando el conductor detuvo su unidad para cambiar una llanta. | Foto: Canal N

Un conductor de un tráiler rojo cambiaba una llanta en el kilómetro 134 de la Panamericana Norte, entre el límite de Huacho y la zona de Chancay, cuando fue arrollado por un camión, lo que le causó la muerte. La víctima, identificada como Avel Gálvez Enríquez, había detenido su unidad de transporte debido a este inconveniente mecánico, hasta que un vehículo de carga pesada lo impactó por alcance.

Las autoridades llegaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y, en las imágenes difundidas, se observa que el otro vehículo impactó por detrás al tráiler rojo, lo que provocó graves destrozos en ambos medios de transporte.

Restringen tránsito en la Panamericana Norte

A raíz del accidente, se restringió el tránsito en la Panamericana Norte y solo se habilitó un carril de norte a sur. En la zona se percibió un fuerte olor a gas, por lo que la Policía cercó el lugar de los hechos.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue de Huacho, mientras que personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) y del Ministerio Público permaneció en la zona realizando las investigaciones correspondientes. Se manejan como hipótesis el exceso de velocidad, una posible falla mecánica o un acto de imprudencia.

Otros choques en la Panamericana Norte

En las últimas semanas, la Panamericana Norte ha registrado varios accidentes de gravedad que evidencian el alto nivel de riesgo en esta vía. Uno de los más recientes ocurrió en el kilómetro 77, en Chancay, donde un triple choque entre dos tráileres y una miniván dejó múltiples fallecidos y heridos, generando congestión y el cierre temporal de la carretera.

Asimismo, otro incidente se reportó en el kilómetro 79, donde un tráiler se despistó y derribó postes y árboles en los alrededores, presuntamente porque el conductor se quedó dormido. Estos siniestros se suman a otros episodios como el incendio de un tráiler en el kilómetro 97.5, que obligó a paralizar el tránsito mientras los bomberos controlaban las llamas.

