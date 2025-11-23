HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
Sociedad

Enfrentamiento de barristas deja al menos cuatro heridos de bala frente a Comisaría de Cerro del Pino en La Victoria

Los vecinos de La Victoria denunciaron la falta de control por parte de las autoridades ante los frecuentes enfrentamientos en la zona, y señalaron que uno de los barristas portaba un arma de fuego.

Testigos señalan que barristas y efectivos de la Policía Nacional se enfrentaron en la avenida México, en el distrito de La Victoria. Foto: Composición LR
Durante la tarde del domingo 23 de noviembre, se reportó un fuerte enfrentamiento en la cuadra 26 de la avenida México, frente a la comisaría de Cerro del Pino, entre presuntos barristas y agentes de la Policía Nacional del Perú en el distrito de La Victoria. Según la información de la municipalidad del distrito, serían al menos cuatro personas heridas de bala durante la trifulca.

Asimismo, los vecinos de la zona aseguraron que las peleas son frecuentes en el lugar y no hay un control por parte de las autoridades. La información preliminar indica que dos barristas fueron heridos de bala durante el enfrentamiento, mientras otras dos personas recibieron el impacto del proyectil a la altura del torso y pie.

Al menos cuatro heridos durante enfrentamiento de barristas en La Victoria

Al lugar del incidente acudieron los agentes de Seguridad Ciudadana (Secom) y serenazgo del distrito de La Victoria. Tras lo sucedido, la comisaría de Yerbateros quedó a cargo de las investigaciones respectivas para determinar las circunstancias del incidente.

Según testigos, durante la gresca, efectivos de la policía intervinieron para controlar la situación. Sin embargo, uno de ellos habría resultado herido. Todos los afectados fueron trasladados al Hospital Dos de Mayo, en donde permanecen en observación.

Preocupación entre vecinos y comerciantes

Comerciantes y transeúntes del lugar advirtieron que uno de los barristas portaba un arma de fuego y quien habría disparado contra los agentes de seguridad. "Solo un efectivo estaba acá y lo agarraron desprevenido. Después de 20 minutos llegaron patrulleros de diversas zonas para sacar a los barristas", acotó para 24 Horas.

