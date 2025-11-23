Una joven trabajadora, identificada como Milagros Panta Martir, es acusada de haber robado la cuantiosa suma de más de S/ 1.800.000 de una empresa de materiales de construcción donde laboraba en Chosica. De acuerdo a la denuncia presentada por los propietarios, la mujer habría sustraído el dinero de manera sistemática durante varios años. Asimismo, habría llevado una vida llena de lujos, propiedades y fiestas, según un informe de Domingo al Día.

El informe señala que los representantes de la distribuidora levantaron la denuncia ante las autoridades contra Milagros Panta, quien empezó como trabajadora y luego asumió el rol de cobradora. De acuerdo a los dueños, desde este puesto la mujer habría empezado a adulterar los montos, omitía los reportes y derivaba las transferencias a cuentas personales sin levantar la más mínima sospecha.

Acusan a extrabajadora de adquirir departamentos con dinero robado

Milagros Panta Martir, a pesar de contar con un salario promedio, habría logrado adquirir un departamento, dos camionetas y terrenos en Cañete, donde incluso comenzó una construcción. Según la denuncia presentada en Domingo al Día, algunas de estas propiedades estarían registradas a nombre de terceros, aunque ella las reconocía como propias. Además, se le atribuyen gastos en cirugías estéticas, celebraciones con orquestas, conciertos y viajes, todos exhibidos en sus redes sociales.

La repentina mejora en su estilo de vida no pasó desapercibida por los denunciantes, ya que en las redes sociales de la Milagros Panta se le ve conduciendo vehículos de alta gama, asistiendo a eventos y disfrutando de una vida de lujos. "Orquestas, escenarios, fiestas despampanantes (...) Ella ha venido adquiriendo propiedades, bienes y terrenos sin ninguna justificación", sostiene uno de los propietarios.

Transferencias a su cuenta personal

La investigación de Domingo al Día revela que Milagros mantenía un cuaderno paralelo donde anotaba cobros en efectivo, falsificaba rendiciones y, presuntamente, guardaba parte del dinero para su beneficio personal. También habría solicitado transferencias de clientes a su cuenta personal, prometiendo depositarlas en la empresa, lo cual nunca se habría concretado.

Las cámaras de seguridad de su lugar de trabajo la grabaron contando billetes, seleccionando montos y, supuestamente, ocultando parte del dinero. Asimismo, se encontraron vouchers y otros documentos que respaldarían las transacciones irregulares. "Había ingresos directamente a la cuenta de ella, se ganó la confianza. Nosotros no teníamos tiempo de hacer las cobranzas y ella lo realizaba para hacer las gestiones de ir al banco, retirar el dinero y dárnoslo a nosotros. Cosa que nunca sucedió", sostuvo el agraviado.

La defensa de la acusada

En cuanto a su defensa, Milagros fue intervenida en flagrancia por la Policía y llevada a la Depincri de Chosica, donde permaneció algunos días antes de ser liberada. Actualmente, enfrenta un proceso por hurto agravado, apropiación ilícita y posible lavado de activos. Su abogada ha indicado que no ofrecerá declaraciones a la prensa, argumentando que los efectivos policiales involucrados en la intervención han sido denunciados ante Inspectoría y la Fiscalía Penal de Corrupción de Funcionarios.

El estudio jurídico que la representa asegura que el caso aún se encuentra en fase de investigación. "Mi patrocinada no rendirá declaración ni ningún reportaje a ningún medio de prensa porque esa denuncia está en investigación", se lee en el mensaje de la abogada de la acusada.

