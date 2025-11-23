HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima
Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     Sismo de magnitud 4,2 sacudió Lima     
EN VIVO | Alianza vs. UTC por la última fecha del Clausura
EN VIVO | Alianza vs. UTC por la última fecha del Clausura     EN VIVO | Alianza vs. UTC por la última fecha del Clausura     EN VIVO | Alianza vs. UTC por la última fecha del Clausura     
Sociedad

Extrabajadora es acusada de robar cerca de S/2 millones en empresa de Chosica: habría adquirido terrenos, camionetas y departamentos

La joven, que comenzó como empleada y se convirtió en cobradora de la empresa, presuntamente alteró montos y desvió fondos a cuentas personales durante varios años en la empresa de Chosica.

Mujer es acusada de robar sistemáticamente casi S/2 millones en empresa de materiales de construcción.
Mujer es acusada de robar sistemáticamente casi S/2 millones en empresa de materiales de construcción. | Foto: Composición LR/Domingo Al Día

Una joven trabajadora, identificada como Milagros Panta Martir, es acusada de haber robado la cuantiosa suma de más de S/ 1.800.000 de una empresa de materiales de construcción donde laboraba en Chosica. De acuerdo a la denuncia presentada por los propietarios, la mujer habría sustraído el dinero de manera sistemática durante varios años. Asimismo, habría llevado una vida llena de lujos, propiedades y fiestas, según un informe de Domingo al Día.

El informe señala que los representantes de la distribuidora levantaron la denuncia ante las autoridades contra Milagros Panta, quien empezó como trabajadora y luego asumió el rol de cobradora. De acuerdo a los dueños, desde este puesto la mujer habría empezado a adulterar los montos, omitía los reportes y derivaba las transferencias a cuentas personales sin levantar la más mínima sospecha.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Escolares de colegio de Lima se quedan sin viaje ni fiesta de promoción tras perderse casi S/20.000: padres acusan a tesorera del aula

lr.pe

Acusan a extrabajadora de adquirir departamentos con dinero robado

Milagros Panta Martir, a pesar de contar con un salario promedio, habría logrado adquirir un departamento, dos camionetas y terrenos en Cañete, donde incluso comenzó una construcción. Según la denuncia presentada en Domingo al Día, algunas de estas propiedades estarían registradas a nombre de terceros, aunque ella las reconocía como propias. Además, se le atribuyen gastos en cirugías estéticas, celebraciones con orquestas, conciertos y viajes, todos exhibidos en sus redes sociales.

La repentina mejora en su estilo de vida no pasó desapercibida por los denunciantes, ya que en las redes sociales de la Milagros Panta se le ve conduciendo vehículos de alta gama, asistiendo a eventos y disfrutando de una vida de lujos. "Orquestas, escenarios, fiestas despampanantes (...) Ella ha venido adquiriendo propiedades, bienes y terrenos sin ninguna justificación", sostiene uno de los propietarios.

PUEDES VER: Le roban su auto en SMP, le exigen S/2.100 para devolvérselo y termina estafada: “Nunca me lo entregaron”

lr.pe

Transferencias a su cuenta personal

La investigación de Domingo al Día revela que Milagros mantenía un cuaderno paralelo donde anotaba cobros en efectivo, falsificaba rendiciones y, presuntamente, guardaba parte del dinero para su beneficio personal. También habría solicitado transferencias de clientes a su cuenta personal, prometiendo depositarlas en la empresa, lo cual nunca se habría concretado.

Las cámaras de seguridad de su lugar de trabajo la grabaron contando billetes, seleccionando montos y, supuestamente, ocultando parte del dinero. Asimismo, se encontraron vouchers y otros documentos que respaldarían las transacciones irregulares. "Había ingresos directamente a la cuenta de ella, se ganó la confianza. Nosotros no teníamos tiempo de hacer las cobranzas y ella lo realizaba para hacer las gestiones de ir al banco, retirar el dinero y dárnoslo a nosotros. Cosa que nunca sucedió", sostuvo el agraviado.

La defensa de la acusada

En cuanto a su defensa, Milagros fue intervenida en flagrancia por la Policía y llevada a la Depincri de Chosica, donde permaneció algunos días antes de ser liberada. Actualmente, enfrenta un proceso por hurto agravado, apropiación ilícita y posible lavado de activos. Su abogada ha indicado que no ofrecerá declaraciones a la prensa, argumentando que los efectivos policiales involucrados en la intervención han sido denunciados ante Inspectoría y la Fiscalía Penal de Corrupción de Funcionarios.

El estudio jurídico que la representa asegura que el caso aún se encuentra en fase de investigación. "Mi patrocinada no rendirá declaración ni ningún reportaje a ningún medio de prensa porque esa denuncia está en investigación", se lee en el mensaje de la abogada de la acusada.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Construcción del Bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

Construcción del Bypass Las Torres de Lima entra a su etapa final, pero reportan caos vehicular durante ejecución

LEER MÁS
Airbag en Lima: conoce las rutas habilitadas del 'Bus Stage' de ATU desde Costa 21 hacia SJL, Chosica, VES y Carabayllo

Airbag en Lima: conoce las rutas habilitadas del 'Bus Stage' de ATU desde Costa 21 hacia SJL, Chosica, VES y Carabayllo

LEER MÁS
Caen Los Rápidos y Furiosos del Sur tras operativo en SJL, VES y Chosica: banda fue detenida con más de S/190.000 y miles de dólares falsos

Caen Los Rápidos y Furiosos del Sur tras operativo en SJL, VES y Chosica: banda fue detenida con más de S/190.000 y miles de dólares falsos

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,2 remeció Matucana, según IGP

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

Trabajador de RENIEC acumuló S/100.000 al estafar a usuarios con cobros falsos por trámites de DNI en Tarma

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025