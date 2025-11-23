Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', utilizaba falsas tarjetas de polladas para extorsionar a transportistas, según una investigación de la División de delitos de Alta Complejidad (Diviac). El líder de Los Injertos del Cono Norte camuflaba el cobro de cupos a través de actos de caridad.

De acuerdo con un informe de Punto Final, el 'Monstruo' continuaba dirigiendo las extorsiones desde Paraguay meses antes de su captura. En ese sentido, entregaba hasta cinco polladas reales, pero cobrando un monto mucho mayor dependiendo de la empresa que estaba siendo extorsionada.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

La modalidad de extorsión de alias el 'Monstruo'

Bajo la apariencia de una causa benéfica, cómplices de el 'Monstruo' ofrecían polladas o chuletadas a un precio de S/20 por unidad. Sin embargo, los extorsionadores forzaban a que los conductores de empresas de transporte compren paquetes de 20, 30, 40 y hasta 50 tarjetas a fin de ocultar el pago semanal de extorsión.

Pese a que los extorsionadores entregaban solo una parte real del pedido, los pagos se exigían por la totalidad de tarjetas. Por ello, esta modalidad facilitaba el depósito bancario sin levantar sospechas, según preció el informe del citado medio.

Mantenían activa la red criminal sin levantar sospechas

Según las investigaciones de la Diviac, se evidenció cómo cada miembro de la organización tenía asignada una zona específica para la extorsión, enfocándose en empresas de transporte, comercios y locales en distritos determinados. "Los mensajes extorsivos provenían de los Despiadados del Cono Norte; sin embargo, era la misma organización (del Monstruo) que exigía el pago", sostuvo Eric Ángeles, jefe de la Diviac.

Esta división tenía como objetivo garantizar un flujo constante de dinero y mantener activa la red criminal, incluso si una facción era desarticulada. En junio pasado, un operativo logró desarticular el núcleo financiero de la organización de el 'Monstruo’, congelando varias cuentas. No obstante, la Diviac ha informado que uno de los cómplices conocido como ‘Cachete’ intentó reorganizar el manejo del dinero y las extorsiones, asumiendo el control de las operaciones y las cuentas asociadas a Erick Moreno.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real