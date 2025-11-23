HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     ¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?     
Sociedad

El 'Monstruo' cobraba cupos a transportistas a través de tarjetas de pollada y hacía 'entregas' para camuflar extorsión

A través de esta modalidad, los extorsionadores forzaban a los conductores a adquirir hasta 50 tarjetas de polladas, facilitando el pago oculto de extorsiones, según la Diviac.

Desde Paraguay, Erick Moreno Hernández continuaba dirigiendo su red de extorsión meses antes de ser capturado. Foto: Composición LR
Desde Paraguay, Erick Moreno Hernández continuaba dirigiendo su red de extorsión meses antes de ser capturado. Foto: Composición LR

Erick Moreno Hernández, alias el 'Monstruo', utilizaba falsas tarjetas de polladas para extorsionar a transportistas, según una investigación de la División de delitos de Alta Complejidad (Diviac). El líder de Los Injertos del Cono Norte camuflaba el cobro de cupos a través de actos de caridad.

De acuerdo con un informe de Punto Final, el 'Monstruo' continuaba dirigiendo las extorsiones desde Paraguay meses antes de su captura. En ese sentido, entregaba hasta cinco polladas reales, pero cobrando un monto mucho mayor dependiendo de la empresa que estaba siendo extorsionada.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

lr.pe

La modalidad de extorsión de alias el 'Monstruo'

Bajo la apariencia de una causa benéfica, cómplices de el 'Monstruo' ofrecían polladas o chuletadas a un precio de S/20 por unidad. Sin embargo, los extorsionadores forzaban a que los conductores de empresas de transporte compren paquetes de 20, 30, 40 y hasta 50 tarjetas a fin de ocultar el pago semanal de extorsión.

Pese a que los extorsionadores entregaban solo una parte real del pedido, los pagos se exigían por la totalidad de tarjetas. Por ello, esta modalidad facilitaba el depósito bancario sin levantar sospechas, según preció el informe del citado medio.

PUEDES VER: Jueza admite extradición de Erick Moreno el 'Monstruo' a Perú tras su captura en Paraguay

lr.pe

Mantenían activa la red criminal sin levantar sospechas

Según las investigaciones de la Diviac, se evidenció cómo cada miembro de la organización tenía asignada una zona específica para la extorsión, enfocándose en empresas de transporte, comercios y locales en distritos determinados. "Los mensajes extorsivos provenían de los Despiadados del Cono Norte; sin embargo, era la misma organización (del Monstruo) que exigía el pago", sostuvo Eric Ángeles, jefe de la Diviac.

Esta división tenía como objetivo garantizar un flujo constante de dinero y mantener activa la red criminal, incluso si una facción era desarticulada. En junio pasado, un operativo logró desarticular el núcleo financiero de la organización de el 'Monstruo’, congelando varias cuentas. No obstante, la Diviac ha informado que uno de los cómplices conocido como ‘Cachete’ intentó reorganizar el manejo del dinero y las extorsiones, asumiendo el control de las operaciones y las cuentas asociadas a Erick Moreno.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real

Notas relacionadas
Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

LEER MÁS
¿Por qué podría tardar la extradición de Erick Moreno, alias el 'Monstruo' a Perú? Este sería el proceso pendiente en Paraguay

¿Por qué podría tardar la extradición de Erick Moreno, alias el 'Monstruo' a Perú? Este sería el proceso pendiente en Paraguay

LEER MÁS
Jueza admite extradición de Erick Moreno el 'Monstruo' a Perú tras su captura en Paraguay

Jueza admite extradición de Erick Moreno el 'Monstruo' a Perú tras su captura en Paraguay

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

Gremios anuncian que no habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre y evalúan fechas para medida

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Sorteo de La Tinka HOY, domingo 23 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

Sorteo de La Tinka HOY, domingo 23 de noviembre de 2025: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

LEER MÁS
Madre de campeón de jiu-jitsu asesinado por otro deportista clama justicia en Tacna: "Lo asesinó a mi bebé"

Madre de campeón de jiu-jitsu asesinado por otro deportista clama justicia en Tacna: "Lo asesinó a mi bebé"

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Sunat inició afiliación automática del RUC a personas naturales en Perú que cumplan estos indicadores económicos: norma ampliará la base tributaria

Sociedad

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025