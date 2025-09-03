HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Cadena perpetua para líder de ‘Los Chapos del Norte’ que mató a una familia

Juan Octavio Gil Ramírez es sindicado como cabecilla de esa red de narcotraficantes y de sicarios que operaba en el norte chico de Lima. En el 2020 asesinó a cuatro personas, entre ello9s a un abogado, su madre y su sobrino de 14 años.

Juan Octavio Gil Ramírez, condenado a cadena perpetua. Foto: BCA Noticias
Juan Octavio Gil Ramírez, condenado a cadena perpetua. Foto: BCA Noticias

El abogado Jairo Saldaña Navarro, su madre, su sobrino de 14 años y otra persona de su entorno habían sido vitos por última vez la mañana del 20 de setiembre del 2020. Ese mismo día, cuando se desarrollaba una misa, fueron asesinados en la provincia limeña de Barranca.

Cinco años después de aquel múltiple asesinato, el Primer Juzgado Colegiado Nacional impuso cadena perpetua para Juan Octavio Gil Ramírez, señalado como el cabecilla de la organización criminal Los Chapos del Norte, responsable de esa masacre y dedicado también al tráfico ilícito de drogas y al sicariato.

El caso, conocido como el cuádruple crimen del Cenicero, tuvo gran impacto en el norte chico de Lima pues había sido perpetrado por una banda que mantuvo en vilo a las autoridades y hasta inspiró en el nombre de la red: Los Chapos del Norte, emulando a Joaquín Guzmán, ​el Chapo,  líder del cártel de Sinaloa hasta su extradición a Estados Unidos en 2017.

PUEDES VER: Cajamarca: Trasladan a Challapalca a 15 presos de alta peligrosidad por motín y toma de rehenes

lr.pe

En un tono sosegado pero firme, el titular del equipo 2 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Huaura, José Silva Vidal, aseguró que se presentaron pruebas que demostraron la participación directa de Gil Ramírez en múltiples crímenes, incluyendo asesinatos por encargo y operaciones ligadas al narcotráfico.

Calificó de "no creíbles" las afirmaciones del acusado, caído en desgracia, y dijo que seguramente "ve a sus víctimas por las noches cuando intenta conciliar el sueño". Y agregó: "Estoy seguro de que vienen a visitarlo".

Junto al sentenciado a perpetuidad, otros miembros de la organización recibieron condenas de 10, 7 y 6 años de prisión, dependiendo del nivel de participación en los hechos delictivos. En el caso de Gil Ramírez, por la gravedad de sus delitos, el tribunal ordenó su internamiento en el penal de máxima seguridad de Challapalca, en Tacna.

Como se recuerda, esta organización criminal fue desarticulada en el año 2022, tras un megaoperativo de la Diviac en coordinación con la Fiscalía Contra el Crimen Organizado, que permitió capturar a sus principales integrantes y exponer la red delictiva.

Juan Octavio Gil Ramírez, entonces de 35años, fue capturado en su vivienda de Lurín. Además, él registraba una sentencia de prisión por el delito de homicidio de los cuatro miembros de una familia en Barranca. En ese múltiple crimen resultaron heridas otras cuatro personas.

PUEDES VER: Crimen del abogado de ‘Caracol’ sería un mensaje para Barrio King, según la PNP

lr.pe

 En septiembre del 2021 el Poder Judicial dictó esta medida en su contra por esos asesinatos, y desde esa fecha el acusado permaneció prófugo de la justicia hasta el día de hoy.

Con este fallo dictado ayer, la justicia marca un precedente frente al crimen organizado en el norte chico, enviando un mensaje claro: las mafias que intentan controlar territorios con sangre y drogas no quedarán impunes.

