Gustavo Delgado Aros (23), un joven apasionado por el jiu-jitsu y estudiante de Derecho, fue asesinado a puñaladas en la urbanización Bacigalupo, en la región de Tacna, la madrugada del 16 de noviembre. Él había alcanzado el título de campeón nacional en varias ocasiones; sin embargo, fue atacado por Fabrizio Benavides Osorio, otro deportista de 26 años que permanece prófugo a pesar de tener una orden de captura en su contra.

Tras lo sucedido, Olivia Aro Quispe, madre de la víctima, clama por justicia ante las autoridades. "Siempre lo he priorizado a él. Mi vida entera ha sido dedicada a mi hijo. Parece una maldad haberlo atacado de esa manera, lo asesinó a mi bebé", sostuvo la progenitora del joven para Domingo al Día.

La madre de Gustavo, Olivia Aro Quispe, describió a su hijo como su motor de vida y su mayor orgullo. "Estaba cursando el onceavo ciclo en la facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada de Tacna", acotó Olivia Aro.

La noche del asesinato, Gustavo fue grabado caminando solo por una zona de discotecas antes de ser atacado. La necropsia reveló que recibió tres puñaladas, una de las cuales perforó su corazón, causando su muerte casi instantánea.

Acusado del ataque continúa prófugo

Fabrizio Benavides (26), conocido en Tacna por practicar fútbol, alegó haber confundido a Gustavo con un ladrón, una versión que fue desmentida por los testimonios y las grabaciones de las cámaras de seguridad, según precisa el citado medio. A pesar de la orden de captura, Benavides sigue en libertad. Cabe precisar que la tía del agresor, Pamela Benavides, quien fue grabada ocultando el arma, enfrenta prisión preventiva.

La familia de Gustavo, junto con amigos y miembros de su universidad, organizaron vigilias y marchas para exigir justicia. La madre ha liderado estas acciones, sosteniendo una fotografía de su hijo. "Se enamoró completamente del jiu-jitsu, un deporte que tanto amaba", sostuvo.

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Tacna, a cargo del juez Jaime Baltazar Machaca Chacolí, informó que se ha dispuesto la detención preliminar judicial por 72 horas contra Benavides Osorio y Pamela Benavides.

