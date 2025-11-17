HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Más de S/1 millón en marihuana incautada en La Libertad: tonelada de droga iba a ciudades costeras

Durante el operativo de la PNP, se erradicaron 42.000 plantones de cannabis sativa y se destruyeron 420 kilos de marihuana almacenados en sacos.

La Policía Nacional del Perú logró incautar más de una tonelada de marihuana en La Libertad, valorada en más de S/. 1 millón, en un operativo en el centro poblado de Santa Fe de Carrizal.
La Policía Nacional del Perú logró incautar más de una tonelada de marihuana en La Libertad, valorada en más de S/. 1 millón, en un operativo en el centro poblado de Santa Fe de Carrizal.

La Dirección de Maniobras contra el Tráfico Ilícito de Drogas de la Zona Norte de la PNP asestó un importante golpe al narcotráfico en La Libertad tras incautar más de una tonelada de marihuana, mercancía valorizada en más de S/. 1 millón y destinada a abastecer ciudades costeras del norte peruano.

El operativo se desarrolló en el centro poblado de Santa Fe de Carrizal (provincia de Sánchez Cerro) donde los agentes hallaron una hectárea y media cultivada con 42.000 plantones de cannabis sativa. Toda la plantación fue erradicada e incinerada en el lugar.

Operativo de incautación en La Libertad

Además, la Policía destruyó 420 kilos de marihuana almacenados en 42 sacos, y trasladó a la región Piura 615 kilos adicionales de droga ya procesada y lista para su distribución.

La droga fue eliminada. Anteriormente, ya había existido un operativo en la región, ya que el sector cuenta con condiciones climatológicas que facilitan la siembra de la planta.

Previamente, ya se había intervenido para buscar estupefacientes.

Previamente, ya se había intervenido para buscar estupefacientes.

¿Qué dijo el coronel PNP?

El coronel José Guerra, jefe de la unidad, informó a La República que no se logró detener a los responsables. Explicó que los cultivadores suelen escapar hacia los cerros aprovechando la geografía abrupta y aislada de la zona, lo que dificulta las capturas durante los operativos.

El general Guerra indicó que el operativo se enmarca en un contexto de grandes cosechas de marihuana.

El general Guerra indicó que el operativo se enmarca en un contexto de grandes cosechas de marihuana.

Según su testimonio, durante los siete días que duraron las actividades, los agentes se trasladaron a pie por la zona, subiendo y bajando cerros y enfrentando granizo.

