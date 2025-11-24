HOYSuscripcion LR Focus

Sociedad

Falso pasajero balea a chofer de minivan y a pasajera en Carabayllo: sujeto grabó ataque

Unidad se encontraba en su ruta de Carabayllo a Puente Piedra cuando hombre disparó al menos 8 veces dejando al conductor y a la pasajera heridos. También dejó carta extorsiva dentro del vehículo.

El sujeto subió a la unidad y disparó a quemarropa contra el chofer y su copiloto. Foto: Panamericana
El sujeto subió a la unidad y disparó a quemarropa contra el chofer y su copiloto. Foto: Panamericana

Un nuevo ataque extorsivo se registró en el distrito de Carabayllo, el chofer de una minivan colectiva y su pasajera fueron baleados por un sujeto que se hizo pasar por uno de los pasajeros. La unidad cubría su ruta por las lomas de Carabayllo cuando fue atacada por el hombre que abrió fuego tras bajarse del vehículo.

De acuerdo a reportes iniciales, al menos 8 disparos fueron perpetrados hacia la minivan que se encontraba llena de usuarios. El chofer recibió impactos de bala, mientras que la pasajera, tres disparos en la espalda y uno en el brazo, resultando ser la más afectada durante el ataque. Esta se encontraba en el asiento del copiloto.

