Sociedad

Extorsionan a peruano en Chile y en represalia atacan el restaurante de su madre en Trujillo

El atentado con explosivo causó daños materiales en el local. Según la agraviada, los extorsionadores vienen amenazando a su hijo desde hace cinco meses y le exigen 1.500.000 pesos chilenos.

Atentado ocurrió la noche del último sábado. Foto: Sergio Verde - La República.
Atentado ocurrió la noche del último sábado. Foto: Sergio Verde - La República.

Un nuevo ataque con explosivo ocurrió en el distrito de La Esperanza, en Trujillo. Allí, criminales arrojaron un cartucho de dinamita contra el restaurante Lula, ubicado en la cuadra 11 de la avenida Tahuantinsuyo. El hecho dejó varios daños materiales.

Según informaron las autoridades, el acto delictivo sucedió la noche del sábado 22 de noviembre. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales ni heridos. Al lugar llegaron agentes de la Policía y serenazgo para realizar las diligencias correspondientes.

La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

lr.pe

Atentado contra madre de peruano extorsionado en Chile

Por su parte, la propietaria del establecimiento de comida indicó a La República que las amenazas de los delincuentes provenían desde hace cinco meses y estaban dirigidas a su hijo, quien vive en Chile.

Asimismo, agregó que los extorsionadores estaban exigiendo a su hijo el pago de 1.500.000 pesos chilenos mediante mensajes de WhatsApp, pero él no acepto las demandas y como resultado, atacaron su establecimiento.

"A mi hijo lo están extorsionando desde hace meses. Él se encuentra en Chile y le están pidiendo un millón y medio de pesos. Le dijeron que, si no pagaba, le enviarían un regalo a su madre y cumplieron, lanzaron una bomba", narró la víctima.

