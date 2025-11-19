WhatsApp fue expuesto por un grupo de investigadores de la Universidad de Viena, quienes lograron extraer los números telefónicos de 3.500 millones de usuarios, además de información sensible como fotos de perfil y textos públicos. El equipo consiguió esto al detectar y explotar una vulnerabilidad en el sistema de descubrimiento de contactos, una función que permite a la aplicación identificar qué números están registrados en la plataforma.

Meta, la empresa responsable de la aplicación, reconoció la vulnerabilidad y aseguró haber implementado medidas para corregirla y reforzar la seguridad del sistema. Además, la compañía señaló que seguirá monitoreando la plataforma para prevenir posibles filtraciones futuras y proteger la información de sus usuarios.

Investigadores revelan la mayor filtración global de números y datos de WhatsApp

El equipo de investigadores formado por Aljosha Judmayer, Max Günther y Gabriel Gegenhuber comprobó que era posible utilizar la función de búsqueda de contactos de WhatsApp para confirmar automáticamente si un número estaba registrado en la plataforma. Al aplicar esta técnica a gran escala, lograron recopilar números de teléfono, obtener fotos de perfil en el 57% de los casos y acceder a textos públicos en el 29%. Judmayer señaló que se trata de “la exposición más amplia de números y datos de usuario documentada hasta ahora”, evidenciando el alcance global de esta vulnerabilidad.

Los resultados reflejan la magnitud del problema en diferentes regiones. En Estados Unidos, de 137 millones de números obtenidos, el 44% contaba con fotos de perfil y el 33% incluía textos públicos. En India, con más de 750 millones de usuarios de WhatsApp, el 62% de las cuentas expuso imágenes de perfil, mientras que en Brasil, de 206 millones de números identificados, el 61% mostraba fotos visibles. Además, se detectaron millones de números en países donde la aplicación está prohibida, como China (2,3 millones) y Myanmar (1,6 millones), lo que podría poner en riesgo a usuarios en contextos de represión.

Meta responde a la vulnerabilidad en WhatsApp

Meta fue notificada sobre la falla en abril y en octubre implementó una medida más estricta de limitación de velocidad, para impedir la recolección masiva de datos mediante esta técnica. Nitin Gupta, vicepresidente de ingeniería de WhatsApp, aseguró que no hay evidencia de uso malicioso del fallo y que los mensajes de los usuarios permanecieron privados gracias al cifrado de extremo a extremo. Los investigadores solo accedieron a información pública, y Meta agradeció al equipo por reportar la vulnerabilidad a través de su sistema de recompensas por errores.

A pesar de estas acciones, los expertos señalaron que la extracción de datos no encontró obstáculos técnicos significativos y que la vulnerabilidad ya había sido advertida en 2017 por el investigador holandés Loran Kloeze. En ese momento, Meta (entonces Facebook) consideró que las configuraciones de privacidad eran suficientes y no ofreció recompensa. La nueva investigación demostró que la protección contra la recolección masiva siguió siendo insuficiente hasta 2023, permitiendo la enumeración de todos los números registrados en WhatsApp, una cifra muy superior a la de años anteriores.