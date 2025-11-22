HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | La 'U' pierde 2-0 con Los Chankas en Andahuaylas
EN VIVO | La 'U' pierde 2-0 con Los Chankas en Andahuaylas     EN VIVO | La 'U' pierde 2-0 con Los Chankas en Andahuaylas     EN VIVO | La 'U' pierde 2-0 con Los Chankas en Andahuaylas     
Sociedad

La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

Unidad vehicular recibió al menos 8 balazos cuando cubría la ruta de Puerto Malabrigo a Trujillo. Alcalde distrital de Paiján demandó mayor seguridad al gobierno central.

En febrero otras dos unidades de El Dorado sufrieron atentados. Foto: referencial.
En febrero otras dos unidades de El Dorado sufrieron atentados. Foto: referencial.

Un nuevo hecho de violencia sacude a la provincia de Ascope, región La Libertad. Un bus interprovincial de la empresa El Dorado, de placa T2R-967, fue atacado a balazos mientras atravesaba la localidad de Chuin, en el distrito de Paiján. El atentado ocurrió en plena vía, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según las primeras diligencias policiales, el vehículo sufrió más de ocho impactos de bala en las lunas laterales, lo que generó pánico entre los pasajeros. No se han reportado heridos. La República llegó hasta la agencia en Trujillo sin tener respuesta de conductores y propietarios quienes temen por sus vidas y represalias.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Gobierno decreta estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por 60 días frente a la criminalidad

lr.pe

La unidad fue trasladada a la Comisaría de Paiján para las pericias correspondientes. Mientras tanto, la Policía evalúa si se trata de un nuevo caso de extorsión a empresas de transporte, modalidad delictiva que viene golpeando de manera constante a la provincia de Ascope.

Autoridad pide atención del gobierno central

El hecho provocó la inmediata reacción de las autoridades locales. Desde la Municipalidad de Paiján, el alcalde Richard Zavaleta Guarniz expresó su inquietud. “Estamos muy preocupados. Siempre hemos dicho que la percepción de inseguridad en nuestro distrito es alta y esto se extiende a toda la provincia de Ascope. Éramos un pueblo muy tranquilo y, lamentablemente, la delincuencia ha venido ganando terreno. Necesitamos políticas públicas más duras contra este flagelo”, exigió la autoridad.

La autoridad lamentó que ataques como el ocurrido se estén volviendo casi cotidianos. “Lo que pasó con esta empresa de transportes ocurre casi a diario. La extorsión y la delincuencia no deben seguir avanzando. Nosotros hacemos trabajo preventivo con serenazgo y patrullaje integrado con la PNP, pero sabemos que no es suficiente”, explicó el burgomaestre.

En esa línea, señaló que ya solicitó refuerzos al Comando Policial Regional. “Hemos pedido al general Llerena (jefe de la Región Policial La Libertad) que ponga los ojos en nuestro distrito, que se incremente la logística, la cantidad de policías y también el uso de drones para el patrullaje. Pero sentimos que esto está cayendo en saco roto", lamentó.

Número de policías es insuficiente

Finalmente, la autoridad denunció que el actual complejo policial de Paiján ya no se abastece para atender una jurisdicción tan amplia. “Aquí funciona una unidad que tiene a cargo Gran Chimú, Ascope y Pacasmayo, pero cada vez tiene menos logística y menos efectivos. Pedimos al Ministerio del Interior una solución inmediata. Nuestra población no puede seguir viviendo en zozobra”, señaló.

Cabe destacar que este hecho se suma a otros atentados contra El Dorado: el 12 febrero fue atacada una unidad en el sector Las Palmeras y el 13 de febrero desconocidos incendiaron un bus en el sector La Rueda.

Notas relacionadas
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS
Las 10 minas de oro más grandes en Perú: ¿cuáles son y dónde se encuentran los yacimientos auríferos?

Las 10 minas de oro más grandes en Perú: ¿cuáles son y dónde se encuentran los yacimientos auríferos?

LEER MÁS
Gobierno decreta estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por 60 días frente a la criminalidad

Gobierno decreta estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por 60 días frente a la criminalidad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Cañete esta tarde, según IGP

LEER MÁS
Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Precio del dólar en Perú HOY, jueves 20 de noviembre: ¿cuál es la cotización del tipo de cambio?

Sociedad

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Recién nacido desapareció dentro de hospital de EsSalud en Ica: fue hallado en casa de extrabajadora de limpieza

Se suspenden las clases en colegios este 21 de noviembre por ser día no laborable en esta región, confirma Minedu

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025