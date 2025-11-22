La Libertad: atacan a balazos un bus interprovincial de El Dorado con pasajeros a bordo

Un nuevo hecho de violencia sacude a la provincia de Ascope, región La Libertad. Un bus interprovincial de la empresa El Dorado, de placa T2R-967, fue atacado a balazos mientras atravesaba la localidad de Chuin, en el distrito de Paiján. El atentado ocurrió en plena vía, en circunstancias que aún son materia de investigación.

Según las primeras diligencias policiales, el vehículo sufrió más de ocho impactos de bala en las lunas laterales, lo que generó pánico entre los pasajeros. No se han reportado heridos. La República llegó hasta la agencia en Trujillo sin tener respuesta de conductores y propietarios quienes temen por sus vidas y represalias.

TE RECOMENDAMOS GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Gobierno decreta estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por 60 días frente a la criminalidad

La unidad fue trasladada a la Comisaría de Paiján para las pericias correspondientes. Mientras tanto, la Policía evalúa si se trata de un nuevo caso de extorsión a empresas de transporte, modalidad delictiva que viene golpeando de manera constante a la provincia de Ascope.

Autoridad pide atención del gobierno central

El hecho provocó la inmediata reacción de las autoridades locales. Desde la Municipalidad de Paiján, el alcalde Richard Zavaleta Guarniz expresó su inquietud. “Estamos muy preocupados. Siempre hemos dicho que la percepción de inseguridad en nuestro distrito es alta y esto se extiende a toda la provincia de Ascope. Éramos un pueblo muy tranquilo y, lamentablemente, la delincuencia ha venido ganando terreno. Necesitamos políticas públicas más duras contra este flagelo”, exigió la autoridad.

La autoridad lamentó que ataques como el ocurrido se estén volviendo casi cotidianos. “Lo que pasó con esta empresa de transportes ocurre casi a diario. La extorsión y la delincuencia no deben seguir avanzando. Nosotros hacemos trabajo preventivo con serenazgo y patrullaje integrado con la PNP, pero sabemos que no es suficiente”, explicó el burgomaestre.

En esa línea, señaló que ya solicitó refuerzos al Comando Policial Regional. “Hemos pedido al general Llerena (jefe de la Región Policial La Libertad) que ponga los ojos en nuestro distrito, que se incremente la logística, la cantidad de policías y también el uso de drones para el patrullaje. Pero sentimos que esto está cayendo en saco roto", lamentó.

Número de policías es insuficiente

Finalmente, la autoridad denunció que el actual complejo policial de Paiján ya no se abastece para atender una jurisdicción tan amplia. “Aquí funciona una unidad que tiene a cargo Gran Chimú, Ascope y Pacasmayo, pero cada vez tiene menos logística y menos efectivos. Pedimos al Ministerio del Interior una solución inmediata. Nuestra población no puede seguir viviendo en zozobra”, señaló.

Cabe destacar que este hecho se suma a otros atentados contra El Dorado: el 12 febrero fue atacada una unidad en el sector Las Palmeras y el 13 de febrero desconocidos incendiaron un bus en el sector La Rueda.