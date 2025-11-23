HOYSuscripcion LR Focus

“Queremos S/20 mil a cambio de no atacarlos”: extorsionan a la orquesta Las Estrellas de la Cumbia de Chiclayo

La amenaza llegó por un mensaje de WhatsApp, donde los delincuentes exigían dinero y mostraban un video con explosivos.

Orquesta ya habría sido extorsionada antes. Foto: composición LR.
Orquesta ya habría sido extorsionada antes.

Los músicos siguen siendo blanco de la extorsión en el país. El nuevo caso afecta a la orquesta chiclayana Las Estrellas de la Cumbia, que recibió mensajes amenazantes donde les exigen el pago de 20 mil soles. Los extorsionadores incluso les advierten de atentar contra ellos en medio de un concierto.  

Según informó RPP, la Policía confirmó que la banda musical recibió un mensaje intimidante por WhatsApp. En el mismo chat, los extorsionadores añadieron un video donde muestran cartuchos de dinamita y un papel con el nombre del grupo y tres balas encima.

"Queremos 20 mil soles a cambio de no atentar contra su agrupación, antes de perjudicarlos (…) no vaya a ser que en alguna presentación les caigamos a balazos en el escenario y cualquiera de ustedes resulte herido", dice parte de la amenaza que recibió la agrupación norteña.

Asimismo, los extorsionadores les advierten que saben de sus movimientos y presentaciones y que la Policía no los podrá cuidar las 24 horas del día. Quien firma la amenaza se identifica como la Nueva Generación.

Al momento la orquesta no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el hecho y ha continuado con sus actividades. La noche del último sábado se presentó en un concierto en el distrito de Pucusana en Lima.

