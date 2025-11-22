HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Migrantes llegan a la frontera de Perú por temor a deportaciones en Chile: "Ya me voy para mi país"

El incremento de extranjeros en tránsito por La Concordia hacia Perú se relaciona con las propuestas del candidato chileno José Antonio Kast, quien plantea una política de deportación masiva en Chile. Esto provocó que muchos busquen retornar a sus países.

Cientos de migrantes comenzaron a abandonar Chile con la intención de ingresar a Perú o regresar a sus países de origen.
Cientos de migrantes comenzaron a abandonar Chile con la intención de ingresar a Perú o regresar a sus países de origen. | Latina

Cientos de migrantes llegaron a la zona fronteriza de La Concordia, entre Perú y Chile, este sábado 22 de noviembre, con la intención de salir del territorio chileno ante la posibilidad de ser deportados. Según medios locales e internacionales, el flujo migratorio se incrementó después de que José Antonio Kast, candidato presidencial chileno, anunciara que, de ganar los comicios del 14 de diciembre, implementaría una política de expulsión masiva en un plazo máximo de 111 días para quienes se encuentren en situación migratoria irregular.

Algunas personas señalaron que intentaron regularizar su estatus, pero no lo lograron debido a los complicados procedimientos administrativos. Otras manifestaron que decidieron irse por miedo a ser separados de sus hijos si las medidas propuestas por el político de derecha se concretan.

TE RECOMENDAMOS

GOBIERNO DE JERÍ CONTRATA A ACUSADO DE V10L3NC14 CONTRA LA MUJER |FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Indecopi multa con más de S/539 millones a 13 empresas farmacéuticas por manipular licitaciones de medicamentos del Estado

lr.pe

Migrantes en la frontera con Perú

La presencia de extranjeros —en su mayoría de nacionalidad venezolana— en los sectores de Yarada Los Palos y La Concordia creció en las últimas horas, conformando grupos de entre 400 y 500 personas, según reportó Latina. Muchos de ellos manifestaron su intención de retornar a sus países de origen o de proseguir su recorrido hacia otros países.

"Es por lo que dijo ese candidato, para que no nos quiten a los niños", relató una mujer a dicho medio. "Antes de que me detengan por eso, me fui por mis propios medios", agregó. Otros afirmaron que, a pesar de no contar con los documentos necesarios para ingresar formalmente al Perú, intentarían cruzar la frontera por Tacna.

Según declaraciones recogidas por los medios, varios migrantes enfrentaron trabas legales y administrativas para iniciar procesos de regularización en Chile. Una mujer que decidió retirarse declaró que su salida es voluntaria. “Ya yo voy para mi país, no sé en qué punto se reúnan. Yo me estoy yendo por mis propios medios”, indicó.

PUEDES VER: Feminicidio en Surco: asesinan a joven madre que ya había denunciado a su pareja por agresión

lr.pe

Advertencia de José Antonio Kast

El líder del Partido Republicano y aspirante a la presidencia de Chile se pronunció desde la región de Arica y Parinacota, donde dirigió un mensaje directo a quienes permanecen sin documentos en el país. “Quiero decirles que tienen 111 días para salir voluntariamente de Chile”, anunció.

Kast añadió que, si los extranjeros abandonan el país dentro del plazo estipulado, podrán llevar sus pertenencias. De lo contrario, serán objeto de deportaciones. “Si usted no se va por su cuenta, lo vamos a detener, retener y expulsar, y saldrá solo con lo puesto”, advirtió.

Asimismo, el candidato anunció sanciones no solo para los migrantes irregulares, sino también para quienes les brinden asistencia. “A quienes transporten, entreguen mercadería o ayuden a los migrantes sin papeles, también les aplicaremos sanciones”, sentenció.

PUEDES VER: Cusco: dictan prisión preventiva a policía y comparecencia a coronel PNP investigados por presunto cobro de coima

lr.pe

Propuestas de José Antonio Kast

Las afirmaciones de Kast forman parte de su plan de seguridad denominado “Escudo Fronterizo”, una estrategia integral que pretende reforzar el control migratorio en las zonas limítrofes del país. El proyecto incluye el cierre de pasos no habilitados, el despliegue de fuerzas militares en áreas clave y la creación de centros de detención para personas en situación migratoria irregular.

Entre sus principales propuestas figura la tipificación de la migración irregular como delito, lo que impediría la regularización de quienes ingresaron sin autorización. También contempla la instalación de vallas y zanjas en la frontera norte, con el objetivo de frenar el acceso por vías no oficiales.

Otra medida plantea que algunos migrantes financien su retorno como alternativa al costo que representa su permanencia bajo custodia estatal. Además, propone restringir el acceso a servicios esenciales como salud, educación y vivienda a quienes no acrediten su residencia legal.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

Cayeron 'Los Despiadados del Cono Norte', la red criminal vinculada al ‘Monstruo’ y dedicada a extorsionar a empresas de transporte

LEER MÁS
Pruebas de polígrafo a personal del INPE para "enfrentar la corrupción" es una medida improvisada, según especialistas

Pruebas de polígrafo a personal del INPE para "enfrentar la corrupción" es una medida improvisada, según especialistas

LEER MÁS
Gobierno decreta estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por 60 días frente a la criminalidad

Gobierno decreta estado de emergencia en provincias de La Libertad y Tumbes por 60 días frente a la criminalidad

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

ONPE lanza convocatoria laboral para egresados y universitarios por elecciones 2026: sueldos y requisitos

LEER MÁS
Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

Trámite de DNI electrónico gratis en municipalidades este 24 y 25 de noviembre: revisa la lista de distritos

LEER MÁS
El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

El mejor colegio del Perú no es privado: es público y está en Chaclacayo, según ranking de la PUCP

LEER MÁS
Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

Sunedu deniega licenciamiento y ordena cierre de 5 universidades en Perú: no darán clases para 2026

LEER MÁS
Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

Esposos mueren tras caer con su camioneta al lago Titicaca desde un barranco de 70 metros: vehículo iba a excesiva velocidad

LEER MÁS
Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

Así avanza el megaproyecto vial que conectará tres regiones del Perú: tramo norte alcanza 75% y conectará distritos en 14 minutos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

Sociedad

Cocinero es atacado a balazos en chifa de San Luis: negocios recibieron amenazas extorsivas de Los Malditos de la Zona

Cierran estaciones del Metropolitano por manifestaciones en el Centro de Lima: Corredor Morado también cambia ruta

ONPE: desde el 23 de noviembre podrás elegir tu local de votación para las elecciones 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza podrá solicitar uso de la PNP para retomar el cargo de fiscal de la Nación si vence plazo en JNJ

ONPE habilitará link para elegir tu local de votación rumbo a las elecciones generales 2026: revisa aquí los pasos a seguir

Congreso: Kira Alcarraz reitera su renuncia a la bancada de Podemos Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025