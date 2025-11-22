Cientos de migrantes comenzaron a abandonar Chile con la intención de ingresar a Perú o regresar a sus países de origen. | Latina

Cientos de migrantes llegaron a la zona fronteriza de La Concordia, entre Perú y Chile, este sábado 22 de noviembre, con la intención de salir del territorio chileno ante la posibilidad de ser deportados. Según medios locales e internacionales, el flujo migratorio se incrementó después de que José Antonio Kast, candidato presidencial chileno, anunciara que, de ganar los comicios del 14 de diciembre, implementaría una política de expulsión masiva en un plazo máximo de 111 días para quienes se encuentren en situación migratoria irregular.

Algunas personas señalaron que intentaron regularizar su estatus, pero no lo lograron debido a los complicados procedimientos administrativos. Otras manifestaron que decidieron irse por miedo a ser separados de sus hijos si las medidas propuestas por el político de derecha se concretan.

Migrantes en la frontera con Perú

La presencia de extranjeros —en su mayoría de nacionalidad venezolana— en los sectores de Yarada Los Palos y La Concordia creció en las últimas horas, conformando grupos de entre 400 y 500 personas, según reportó Latina. Muchos de ellos manifestaron su intención de retornar a sus países de origen o de proseguir su recorrido hacia otros países.

"Es por lo que dijo ese candidato, para que no nos quiten a los niños", relató una mujer a dicho medio. "Antes de que me detengan por eso, me fui por mis propios medios", agregó. Otros afirmaron que, a pesar de no contar con los documentos necesarios para ingresar formalmente al Perú, intentarían cruzar la frontera por Tacna.

Según declaraciones recogidas por los medios, varios migrantes enfrentaron trabas legales y administrativas para iniciar procesos de regularización en Chile. Una mujer que decidió retirarse declaró que su salida es voluntaria. “Ya yo voy para mi país, no sé en qué punto se reúnan. Yo me estoy yendo por mis propios medios”, indicó.

Advertencia de José Antonio Kast

El líder del Partido Republicano y aspirante a la presidencia de Chile se pronunció desde la región de Arica y Parinacota, donde dirigió un mensaje directo a quienes permanecen sin documentos en el país. “Quiero decirles que tienen 111 días para salir voluntariamente de Chile”, anunció.

Kast añadió que, si los extranjeros abandonan el país dentro del plazo estipulado, podrán llevar sus pertenencias. De lo contrario, serán objeto de deportaciones. “Si usted no se va por su cuenta, lo vamos a detener, retener y expulsar, y saldrá solo con lo puesto”, advirtió.

Asimismo, el candidato anunció sanciones no solo para los migrantes irregulares, sino también para quienes les brinden asistencia. “A quienes transporten, entreguen mercadería o ayuden a los migrantes sin papeles, también les aplicaremos sanciones”, sentenció.

Propuestas de José Antonio Kast

Las afirmaciones de Kast forman parte de su plan de seguridad denominado “Escudo Fronterizo”, una estrategia integral que pretende reforzar el control migratorio en las zonas limítrofes del país. El proyecto incluye el cierre de pasos no habilitados, el despliegue de fuerzas militares en áreas clave y la creación de centros de detención para personas en situación migratoria irregular.

Entre sus principales propuestas figura la tipificación de la migración irregular como delito, lo que impediría la regularización de quienes ingresaron sin autorización. También contempla la instalación de vallas y zanjas en la frontera norte, con el objetivo de frenar el acceso por vías no oficiales.

Otra medida plantea que algunos migrantes financien su retorno como alternativa al costo que representa su permanencia bajo custodia estatal. Además, propone restringir el acceso a servicios esenciales como salud, educación y vivienda a quienes no acrediten su residencia legal.

