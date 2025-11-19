Analí Cubas, enamorada del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Roger Quispe Aranda, ha conmovido al hablar sobre el apoyo que le está brindando en su difícil situación médica tras haber caído desde una ventana de primer piso mientras acataba una orden de tareas de limpieza en la comisaría de Pamplona II, en el distrito de San Juan de Miraflores.

"Mis sentimientos han crecido hacia él porque ahora sé que él necesita de mí y voy a estar con él hasta el día que sea necesario", comentó la joven. Precisamente, tras la denuncia pública que realizaron los padres de Quispe Aranda, la Policía Nacional informó que se encargarán de la operación, sea en Perú o en el extranjero, debido a que el joven suboficial necesita una placa de titanio.

Joven enamorada de efectivo policial accidentado, relata cómo se enteró de lo sucedido

A través de un video difundido en la cuenta de Instagram de la Defensoría del Policía (defpol_perú), la señorita enamorada del efectivo policial Roger Quispe, contó que se enteró del terrible accidente a través de unos colegas. "Yo recibo la noticia a través de sus amigos de la comisaría, ellos se contactan conmigo donde les brindo mi número y me ponen en contacto y pues me informan que él había tenido una caída y que en ese momento estaba gravemente herido, que posiblemente podía fallecer", sostuvo Analí.

Precisamente, relató que desde el día uno, ella, junto a la familia de su enamorado, estuvieron muy cerca del joven policía: "Desde el día uno donde me avisan yo estuve con él en el traslado de la ambulancia, cuando llegamos acá en cirugía, en todo el proceso".

Asimismo, se animó a dedicar unas sentidas palabras a su enamorado, porque sabe que se recuperará y superará esta pesadilla. "Sé que cuando te recuperes vas a ver este video y quiero que sepas, que te amo mucho, que te quiero mucho y que estoy contigo desde el primer día. Voy a estar todos los días que sean necesarios para apoyarte y ser tu soporte, porque sé que ahora me necesitas. Aquí estoy y siempre voy a estar para ti", indicó.

Joven policía se accidenta tras cumplir orden, pese a que no es parte de sus funciones

El caso del efectivo policial fue expuesto por 'Cuarto poder'. El informe revela que, tras el accidente, Roger Quispe Aranda perdió parte de la memoria e incluso no reconoce a sus propios padres. El agente de la comisaría de Pamplona II, en San Juan de Miraflores, cayó mientras limpiaba unas ventanas, presuntamente por una orden de la capitana Lisset Quispe.

Sin embargo, la Resolución Directoral N.º 541-2016-DIRGEN/EMG PNP, "ningún suboficial de armas PNP deberá ser asignado a cumplir labores ajenas al servicio policial tales como (cocinero, conservador de ambiente, mozo, etc.)". Por ello, la tarea de limpieza de ventanas entra dentro de las actividades prohibidas por dicha norma, según precisa José Palacios, abogado de Roger Quispe.