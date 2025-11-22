Esta mañana del sábado 22 de noviembre, aproximadamente a las 6:30 a. m. vecinos de la urbanización El Recreo, en Trujillo, encontraron dos cartuchos de dinamita a la altura de la cuadra 3, de la calle Venezuela, cerca a dos construcciones. Los explosivos fueron encontrados por una vecina.

De acuerdo con información de la Policía Nacional (PNP), los criminales habrían intentado prender uno de los artefactos, ya que uno de ellos presentaba señales de haber sido encendido. Sin embargo, el explosivo no llegó a detonar.

Tras certificar la presencia, agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos (UDEX) llegaron al lugar alrededor de manera inmediata. Una vez resguardada la zona, los agentes especializados aseguraron y desactivaron ambos explosivos.

Atentados de explosivos en Trujillo

Otro hallazgo de explosivo ocurrió horas antes, durante la noche del viernes 21, alrededor de las 10:30 de la noche, se encontró otro explosivo en la calle Cuba, en la misma urbanización. Este objeto fue ubicado cerca de la calle Venezuela.

Los tres explosivos dejados en la zona de El Recreo, en menos de 10 horas, pone en alerta a los vecinos, quienes mencionaron que estos atentados se debería a la presencia de las construcciones en el lugar. Puesto que, según uno de los vecinos le contó a La República, una de las obras habría sido víctima de extorsión, por ello paralizó sus trabajos.

“Lamentablemente, nos enfrentamos a una inseguridad tan grande; no es la primera vez que se escuchan detonaciones en esta urbanización. Hace apenas dos domingos ocurrió lo mismo". "Nos sentimos completamente desprotegidos ante esta situación que vivimos los vecinos”, señaló uno de ellos.

Ante lo expuesto, los ciudadanos exigen a la PNP una investigación exhaustiva y la intervención inmediata de las instituciones competentes. “A las autoridades policiales les pedimos que hagan efectivas todas las capturas”, expresó otro morador.

